Araceli González y Adrián Suar sellaron un pacto secreto tras 25 años de batalla judicial Según la periodista Laura Ubfal, los famosos pusieron fin a una pelea legal y comercial por las acciones de Polka. ¿Qué se sabe del acuerdo? + Seguir en







La mediática sostuvo que le correspondía una compensación económica por participar en Polka. Redes sociales

Araceli González y Adrián Suar finalmente se vieron este viernes en los Tribunales de San Isidro y acordaron poner fin a una disputa legal que duró 25 años, que se inició porque la artista habría puesto una parte de su dinero en los inicios de la exitosa productora Pol-ka.

La actriz y el productor fueron a la Justicia para terminar con un conflicto que empezó en 2005, apenas un año después de la separación, donde la famosa reclamó por su participación societaria en la productora.

La protagonista de Nano, La banda del Golden Rocket y Carolina Cassini sostuvo durante todo este tiempo que le correspondía una compensación económica por haber integrado la sociedad inicial de la productora nacional que cambió la forma de la ficción.

La periodista Laura Ubfal comentó en su sitio web: "El acuerdo puso fin a todas las diferencias en un conflicto que nació a partir de acciones que quedaban y que había que venderlas en un determinado tiempo y por el que había que sentarse a negociar".

La comunicadora agregó que ambos firmaron un estricto acuerdo de confidencialidad sobre las cifras y los términos del arreglo. Con este paso, se resolvió el último vínculo legal y comercial que unía a los famosos, y dejaron atrás una pelea que parecía no tener fin hasta este viernes.

Cómo nació la relación entre Araceli y Suar Araceli González y Adrián Suar estuvieron juntos desde principios de los años '90 hasta 2004, y fueron una de las parejas más icónicas de la farándula argentina de esa época. Se conocieron en la serie La Banda del Golden Rocket y se casaron en 1997; tuvieron un hijo juntos, Tomás "Toto" Kirzner. Comenzaron a tener conflictos en 2002 y firmaron el divorcio en 2004, tras años de rumores de infidelidad. Posteriormente, ella inició una batalla legal por la división de bienes, incluyendo la productora Pol-ka.