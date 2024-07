María Pombo aprovechó la playa y apostó por una microbikini animal print ideal para el verano europeo

Este traje de baño es una de las combinaciones más usadas por las famosas en este 2024, lo que marca que está atenta a las últimas tendencias.

María Pombo microbikini Instagram

María Pombo disfrutó de unos días de descanso en las paradisíacas playas de Formentera y las Baleares, acompañada de su esposo Pablo Castellano y amigos. Sus publicaciones no solo mostraron su outfit veraniego, sino que también recibieron miles de "Me gusta" y comentarios positivos, destacando su influencia en el mundo de la moda. La influencer continúa imponiendo su estilo y marcando tendencia con cada uno de sus looks.

María Pombo microbikini Instagram

María Pombo microbikini Instagram

Belinda celebró el día del microbikini y se lució con un modelo en color oro

La cantante mexicana Belinda sorprendió a sus seguidores en el Día Internacional del microbikini al lucir un traje de baño dorado. Conocida por su gran presencia en redes sociales y su música, la cantante aprovechó la ocasión para compartir con sus fans una serie de fotos que resaltaron su estilo.

El 5 de julio se conmemora el Día Internacional del Bikini, recordando la presentación de esta icónica prenda por el ingeniero francés Louis Réard en 1946, nombrada en honor al atolón Bikini. La mexicana se sumó a la celebración compartiendo imágenes en su cuenta de Instagram, donde posó con un modelo dorado.

Este conjunto contó con un clásico diseño de corpiño triangular con bombacha colaless con tras ajustables en los costados de la cadera. Además, la artista le sumó un sombrero y una prenda que le cubrió parte de la cabeza.

Belinda microbikini Instagram

Actualmente, la cantante se encuentra trabajando en una serie de conciertos donde presentará su más reciente producción, "Cactus". Además, recientemente, Belinda participó en la serie "¿Quién lo mató?", donde interpreta a Paola Durante, una de las implicadas en el asesinato del conductor Paco Stanley en 1999.

Belinda microbikini Instagram

Belinda continúa demostrando su versatilidad tanto en la música como en la actuación, consolidándose como una de las figuras más destacadas del entretenimiento en México y en buena parte del mundo.