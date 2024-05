Cuál es la nueva microbikini que lució la influencer María Pombo y promete estar de moda en el verano europeo

Por una profunda crisis, Marcelo Tinelli decidió que no seguirá en la TV

El mismo incluyó un top bandeau en tono lila con el detalle de la anilla dorada de estilo vintage al frente del diseño. Para la parte inferior optó por una bombacha de tiro alto que combinó con el resto del conjunto en donde se destacó un doble anillo.

En cuanto al resto del look, se mostró con el pelo suelto y con unas gafas de sol con mucho estilo. También se pudo ver algunas cadenas que colgaron de su cuello.

María Pombo microbikini Instagram

María Pombo se mostró relajada disfrutando el viaje con sus amigas. Como no podía ser de otra manera, la publicación reunió miles de "me gustas" y comentarios de parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y su estilo. De esta manera, confirmó que es una personalidad destacada en el mundo de la moda y mostró cuál será la tendencia para esta temporada.

María Pombo microbikini Instagram

María Pombo microbikini Instagram

Camila Morrone, la argentina ex novia de Leonardo Di Caprio, mostró nuevas combinaciones para la microbikini total black

Camila Morrone sorprendió en su Instagram al compartir algunas fotos vistiendo una microbikini total black de dos piezas. La exnovia de Leonardo DiCaprio, marcó tendencia con su look y sus seguidores dejaron numerosas reacciones. En estas imágenes, dejó en claro cómo combinar su traje de baño negro.

La modelo argentina lució un diminuto conjunto de traje de baño con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless de tiras laterales anudadas. Para complementar su outfit playero, sumó un sombrero cowboy de mimbre negro con un llamativo aplique circular al frente. Un toque muy elegido por las famosas para este verano.

Camila Morrone microbikini Instagram

En estas fotos, que se tomó en Jamaica, se la pudo ver posando de espaldas y de frente, agregándole también una falda a tono con el resto del conjunto, sumándose a la moda de combinar microbikinis con este tipo de prendas.

La exnovia de Leonardo DiCaprio sorprendió de esta manera a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, quienes dejaron numerosas reacciones elogiando su look y su estilo y confirmando que es un ícono de la moda.

Camila Morrone microbikini Instagram