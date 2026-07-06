Yanina Latorre mandó al frente a Mauro Icardi: se quedó sin club y agarró un trabajo insólito

La pareja de la China Suárez consiguió un contrato fuera del ámbito futbolístico como embajador de una marca en Estambul. El acuerdo, revelado por la periodista, le permitirá salir del país en medio de su conflicto judicial con Wanda Nara y le asegura 100 mil euros por tres meses de trabajo.

La guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi no tiene tregua. Según reveló la filosa periodista en su programa, el futbolista consiguió un nuevo trabajo en Turquía como embajador de una marca capilar en Estambul, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2026.

El contrato, revelado por la conductora de SQP (Sálvese quien pueda), surge en medio de su disputa judicial con Wanda Nara y le permite salir del país tras presentar la documentación ante la Justicia argentina. Este tipo de acuerdos con figuras públicas es una estrategia habitual en Turquía donde las clínicas de estética buscan atraer clientes internacionales mostrando a celebridades como imagen de sus tratamientos.

Además, en esa misma clínica ya había trabajado con la Eugenia Suárez , quien también promocionó sus servicios en campañas similares. Ahora, el delantero se suma a esa lista de embajadores.

Por su parte, la conductora no dejó pasar la oportunidad de ironizar sobre el presente del delantero, con quien mantiene un enfrentamiento mediático que escaló en los últimos días. “Me dice vieja, cornuda, mala periodista . Nunca vi un jugador serio hacer esto”, disparó Latorre, comparando su actitud con la del capitán de la Selección Argentina Lionel Messi.

El acuerdo revelado por la esposa de Diego Latorre establece que Icardi deberá visitar la clínica dos veces por mes, generar contenido en redes y participar en anuncios , a cambio de 100 mil euros por tres meses . Una cifra muy inferior a los 10 millones anuales que percibía como futbolista, pero suficiente para cumplir con las exigencias judiciales y regresar a Turquía.

El trasfondo laboral se mezcla con la pelea personal entre los mediáticos, mientras Icardi busca aire en Estambul, Latorre aprovecha cada aparición televisiva para exponerlo y tensar aún más una relación marcada por insultos y chicanas públicas. “Para ser un crack, hay que serlo adentro y afuera de la cancha”, expresó.

"Un insulto al periodismo"

Mauro Icardi negó la versión de Yanina Latorre sobre la demanda contra Wanda Nara por lo que dijo sobre la relación del futbolista con Turquía y mostró en Instagram el fallo del juez. "La credibilidad la perdiste hace rato, es más, sos un insulto al periodismo", sentenció el deportista.

Latorre había contado en sus historias en esa misma red social que Icardi había pedido "100 millones y 500 millones más de multa por los dichos de Wanda en SQP" y que el juez lo rechazó argumentado que "son dichos de él sobre los turcos, no de Wanda". "Quedó en la nada el reclamo", había afirmado la conductora.

Sin embargo, en el fallo que compartió el exjugador del Galatasaray el juez resolvió que la conductora de MasterChef Celebrity deberá "abstenerse de mencionar, publicar, exhibir, difundir o divulgar cualquier mensaje, conversación, video, audio o material relacionado con la carrera futbolística del Sr. Icardi, los clubes en los que haya jugado o pudiera jugar, su contrato con el Galatasaray, sus vivencias en Turquía y/o cualquier cuestión que pudiera afectar su imagen profesional".

De no cumplir, Wanda deberá abonar una multa de $10.000.000, como correctamente había informado Latorre. También había dicho que las abogadas del deportistas pretendían subir el monto y cobrar por los dichos que ya realizó. Icardi no hizo ninguna aclaración sobre esto último.

"Siempre quedás expuesta, amor. Yo siempre tengo pruebas reales", la desafió el jugador de fútbol y deslizó: "Contales a tus seguidores... el 21 te vas a Miami, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Vas a controlar la relación de cinco años que hay por allá y que tan nerviosa te tiene?".