María Julia Oliván mostró cómo quedó tras su accidente doméstico: "Es lo más sano que tengo"

La periodista continúa internada luego de sufrir quemaduras en el 25% de su cuerpo y aseguró que su recuperación le demandará no menos de un mes. “Cinco intervenciones. Fiebre todos los días solo por la inflamación de herida más grande”, describió su día a día.

La periodista comprometió su cuerpo luego que se quemara por un incidente que tuvo con una estufa en su casa y por el cual fue internada en el Hospital Alemán de Buenos Aires, donde permanece desde hace 17 días, en plena recuperación que, tal como supo admitir, le demandará no menos de un mes.

María Julia Oliván Instagram

Pero en su publicación también reveló lo más difícil de llevar a delante el proceso de recuperación: cuando es visitada por su hijo Antonio, de 8 años, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Yo acá sin poder siquiera pararme para hacerle los dibujos y enseñarle”, se lamentó.

En esa línea reconoció que es “difícil ser tan fuerte como para superar los obstáculos físicos y soledades emocionales”.

Cómo fue el accidente doméstico que sufrió María Julia Oliván en su casa

El accidente doméstico de María Julia Oliván ocurrió el pasado 13 de junio cuando regresó de Border Periodismo y decidió encender una chimenea moderna que funciona con etanol, para hacerle frente al frío.

“Es como si fuese una de esas chimeneas, no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero”, describió, pero la manipulación del combustible fue lo que causó el riesgo: “Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo”.

Oliván recibió ayuda de su amiga Valu Bonadeo quien justo estaba en su casa y le indicó que se quitara la ropa de inmediato. “Ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa”, reconoció Oliván.