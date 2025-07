María Julia Oliván reapareció tras 45 días de internación y contó cómo es su lucha para volver a caminar

“Hoy hace un mes y medio que estoy en el Hospital Alemán después de que me quemé en casa. Ya saben ustedes el accidente. Pasé por 14 intervenciones quirúrgicas para curarme toda la pierna y mi mano , que ya está muy bien. Estuve hasta hace tres o cuatro días en terapia intermedia", explicó en un video que compartió en su cuenta de Instagram .

En el mismo, contó como atraviesa la internación y cómo la ayudaron : “Lloré, sufrí, me reí... Vinieron un montón de amigos que hacía mucho que no veía, la tuve a mi mamá siempre cerca, bancando todas las operaciones; Ariel, cuidando al nene; en mis suegros, todos los fines de semana; mi hermana, una crack, siempre cerca mío, mi sobrino, mis amigos".

Además, explicó que este tiempo internado le sirvió para reflexionar: "Yo siempre digo que todos podemos sufrir un accidente algún día, que nos deje con una discapacidad permanente o, tal vez, por un tiempo. Mirá lo que me viene a pasar. O sea, es un montón, es un montón”.

“La pasé y la sigo pasando, porque no sé cuánto me falta”, advirtió al anticipar que aún le resta un largo camino de rehabilitación física, pero se mostró confiada en su evolución. “Tengo una discapacidad, que no es permanente pero, por ejemplo, ahora estoy empezando mis clases para aprender a caminar”, concluyó.

La periodista María Julia Oliván mostró cómo se encuentra físicamente tras 19 días desde que se prendió fuego accidentalmente y tuvo que quedar internada para recuperar su salud, algo que no tardó en ser viral con motivo de la popularidad que obtuvo en los medios de comunicación.

A través de una publicación en conjunto entre la comunicadora y Border Periodismo, Oliván comenzó por expresar: "Hoy es mi día 19 de internación aquí en el Hospital Alemán, en la terapia intermedia. No me puedo parar yo de acá. Estoy, desde ese día, acostada en la cama, en mi recuperación". Estar tanto tiempo en esa misma posición le significará experimentar un desacondicionamiento físico y mental significativo.