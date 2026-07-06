Detuvieron al sexto implicado en el asesinato de un abogado en Burzaco Adrián Nicolás Ávila, de 18 años, fue apresado en la localidad de Ingeniero Budge por su presunta participación en el robo mortal contra Emilio Ramón Ozorio. Con esta captura, la Justicia ya procesa a media docena de sospechosos por el caso. Por Agregar C5N en









El asesinato tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo este lunes en Ingeniero Budge a Adrián Nicolás Ávila, de 18 años, por su participación en el homicidio del abogado Emilio Ramón Ozorio. El arresto del sexto sospechoso se produjo a más de seis meses del crimen cometido en la localidad de Burzaco.

Detectives de la DDI Lomas de Zamora ejecutaron el operativo por mandato de la UFI N°2 de Almirante Brown y del Juzgado de Garantías N°4. Los agentes allanaron primero la residencia del acusado, donde secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir, para finalmente capturarlo en una propiedad cercana.

El asesinato de Ozorio, de 53 años, tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025 en su domicilio sobre la avenida Alsina al 2000. Las autoridades policiales hallaron a la víctima sin vida, atada y con una herida de arma blanca en el maxilar, además de un fuerte golpe en la cabeza.

La reconstrucción del hecho determinó que el ataque comenzó tras una cita de la víctima con una trabajadora sexual llamada Lucía Juárez. Mientras el dueño de casa salió a su encuentro, tres hombres aprovecharon esa ausencia temporal para ingresar al patio trasero con intenciones de robo.

Al regresar al fondo del terreno junto a la mujer, los delincuentes emboscaron al hombre, lo golpearon con una barreta y lo ataron. Ozorio logró soltarse de sus ataduras, pero uno de los atacantes lo agredió hasta causarle la muerte antes del escape de toda la banda.

Las cámaras de seguridad de la zona resultaron claves para identificar al grupo y permitieron las detenciones previas de cinco personas, entre ellas el presunto autor material y dos hermanas señaladas como las planificadoras. Ahora, la fiscalía debe indagar al nuevo detenido y definir su situación procesal.