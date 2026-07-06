Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular contra Egipto: "Es un jugador fundamental"

El entrenador de la Selección argentina adelantó que el mediocampista de Boca jugará desde el inicio contra el equipo egipcio, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. "Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera", expresó.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , confirmó que el mediocampista Leandro Paredes será titular contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. De esta manera, el jugador de Boca jugará desde el inicio por segunda vez en el torneo.

En una conferencia de prensa, Scaloni se refirió al rol del futbolista de 32 años en el equipo: "Leandro está disponible. Va a jugar. Distribuye bien la pelota y es un jugador que ya conocemos. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera. El 5 en la mayoría de los partidos fue él. Cuando la pelota pasa por él, se distribuye bien y el equipo se encuentra cómodo".

"Encontramos jugadores a otras alturas, con un pase más vertical, que Leandro tiene esas cosas. Para nosotros sigue siendo un jugador fundamental" , destacó en esta línea, en la previa del encuentro que se jugará este martes desde las 13 en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

⚽ "ESTANDO PAREDES EN LA CANCHA, EL EQUIPO GIRA DE OTRA MANERA" Lionel Scaloni se refirió a la importancia de Leandro, quien será titular mañana ante Egipto. ⚽ #ESPNMundial Mira los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xsZOsdYqFu

En tanto, explicó el motivo por el cual Alexis Mac Allister se desempeñó como mediocampista central en los anteriores partidos de la albiceleste: "Porque Leandro vino lesionado. No tiene otra lectura. Después de Qatar, jugó casi siempre él. Lamentablemente, vino lesionado después del partido por Copa Libertadores con Boca e hizo un esfuerzo bárbaro para llegar y el suplente ideal creemos que era Alexis, porque Enzo en su equipo estaba jugando a una altura más y llegando más al área".

En tal sentido, se espera que el futbolista de Boca reemplace a Thiago Almada en el equipo después del sufrido triunfo 3-2 sobre Cabo Verde por los 16avos de final, donde ingresó en el segundo tiempo. Por lo pronto, había sido titular en la victoria 3-1 sobre Jordania en el marco de la tercera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.

La presencia del jugador en el torneo fue una incógnita que se mantuvo hasta último momento, ya que había sufrido una contractura que le producía una molestia. Esa lesión se produjo durante el calentamiento previo al partido entre Boca y Universidad Católica por la Copa Libertadores, en el que jugó pese al inconveniente físico.

Leandro Paredes, picante sobre Neymar y la caída de Brasil: "Va a ser una lástima no verlo más"

Brasil se quedó afuera del Mundial 2026 en manos de Noruega. Erling Haaland anotó dos goles y liquidó 2-1 a la Verdeamarela de Ancelotti. En la previa del choque de la Scaloneta contra Egipto, Leandro Paredes habló de la sorpresa y del golpe para su ex compañero del PSG, Neymar Junior. Y fue directo: “Va a ser una lástima no verlo más”.

La Scaloneta viene de sufrir contra Cabo Verde y ahora va contra Egipto. En la previa, Paredes fue claro: “Ya no, porque somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas. Cualquiera le puede ganar a cualquiera”. Sobre la caída del Scratch, no dudó: “Obviamente, hace ruido ver afuera a Brasil. Pero como dije después de Cabo Verde, no hay partido fácil. Las selecciones están todas muy bien preparadas”.

Y sobre Neymar, dejó una frase que pega fuerte por la relación de amistad que lo une con el delantero: “Duele verlo así. Uno como amigo, más allá de que sea de Brasil, tiene un cariño muy grande por él. Le deseo siempre lo mejor y va a ser una lástima no verlo más”. Paredes y el jugador del santos compartieron vestuario en el París Saint-Germain.