Un jurado popular declaró culpables a los tres acusados de asesinar a "Lechuga" Pérez Algaba

Doce personas fallaron por unanimidad contra Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gilel por el "homicidio triplemente agravado" perpetrado hace casi tres años en el partido bonaerense de General Rodríguez

El jurado popular compuesto por 12 personas consideró culpables a los tres acusados del asesinato de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba , de 41 años, cometido entre el 18 y el 19 de julio de 2023. Maximiliano Pilepich , de 48 años; Matías Gil , de 31; y Nahuel Vargas , de 46, solo podrán recibir una condena a prisión perpetua.

El trío fue encontrado culpable de homicidio agravado por codicia, premeditación y por la participación de dos o más personas por matar y descuartizar a Pérez Algaba en el partido bonaerense de General Rodríguez. Los restos de la víctima aparecieron esparcidos en valijas arrojadas en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.

Todavía las partes deberán participar de la audiencia de cesura para establecer la pena, pero en este caso la única posibilidad es cadena perpetua. Así que esta instancia será prácticamente una formalidad. Javier Baños , ex fiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba , hermano de la víctima, confirmó que "los tres recibirán la pena de prisión perpetua" .

La sentencia se conocerá en una audiencia de cesura que se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora . Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro , habían solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.

Las defensas habían pedido las absoluciones y, de manera subsidiaria, reclamaron que sus clientes sean juzgados por encubrimiento.

Qué pasará con el resto de los imputados en la causa por el asesinato de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba

La gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras irán a un juicio ordinario en el mismo tribunal, pero aún no tiene fecha establecida, según informó Noticias Argentinas.

El abogado de Bomrad, Ignacio Barrios, aseguró a Infobae que "el veredicto fue sólido y coherente con el cuadro probatorio del debate: prueba pericial forense y balística, telefonía, prueba documental y las propias declaraciones cruzadas de los acusados".

El representante legal de la imputada destacó que la unanimidad del jurado "significa que ninguno de los doce ciudadanos tuvo una duda razonable sobre dónde estaba la responsabilidad. Y esa responsabilidad quedó donde siempre estuvo, en quienes concibieron y ejecutaron el plan".