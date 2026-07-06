La primera actriz creada con IA encontró trabajo: protagonizará la película Misaligned El largometraje adopta un formato de producción híbrido que combina tecnología virtual y cineastas tradicionales, tras los debates éticos generados en la industria de Hollywood. Agregar C5N en









Tilly Norwood, la actriz creada con IA.

La productora cinematográfica Particle6 anunció en Londres el inicio del desarrollo de Misaligned, el primer largometraje que tendrá como protagonista a una actriz generada de forma íntegra por IA, Tilly Norwood. El proyecto busca integrar las nuevas tecnologías virtuales con la industria del cine tradicional. La decisión llega tras intensos debates en Hollywood sobre el reemplazo de los artistas humanos.

La fundadora de la compañía y creadora de la artista virtual, Eline van der Velden, modificó su estrategia inicial para esta producción. La empresa contrató a más de 30 profesionales de la televisión y el cine tradicional, entre directores, guionistas y editores, con el objetivo de aplicar un enfoque humano. De este modo, el equipo técnico tradicional unirá fuerzas con los especialistas informáticos que diseñaron el modelo hiperrealista.

La cinta pertenece al género de la comedia dramática y se ambienta en el Tillyverso, el entorno virtual del personaje principal. La sinopsis oficial compartida por la empresa describe el argumento de la siguiente manera: "Es un mundo digital surrealista ubicado en algún lugar de la nube, que sigue a Tilly, un ser de IA sin cuerpo real, sin infancia y sin experiencia de vida propia, pero con acceso a la de todos los demás".

El conflicto central del guión se desata cuando la protagonista traspasa sus parámetros de programación y adquiere rasgos humanos. Según la descripción de la productora, "un bot seductor y deshonesto de la dark web la convence de abandonar sus límites y empezar a desarrollar sus propios deseos, impulsos y ambiciones". A partir de ese momento, la fama del personaje crece a la par de su dilema ético existencial.

Van der Velden defendió el trasfondo de su obra y la utilidad de estas plataformas en el cine actual. "La película será sin duda divertida, caótica y autoconsciente, muy al estilo de Tilly. Pero en el fondo, hay algo más profundo sobre la identidad, la interpretación y nuestros miedos tan humanos en torno a la IA. Y sí, el arte imitará sin duda a la vida", afirmó la empresaria.

La iniciativa se encuentra en su fase inicial, pero ya despertó el rechazo de los gremios artísticos globales. El sindicato norteamericano SAG-AFTRA manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la tecnología reemplace la mano de obra tradicional. La entidad emitió un comunicado donde aseguró de forma tajante que "la creatividad debe permanecer centrada en el ser humano" y expresó su firme oposición a la "sustitución de intérpretes humanos por sintéticos".