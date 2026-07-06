IR A
IR A

"Hasta dónde llegó": Guillermo Francella se sorprendió con el festejo del embajador noruego

El diplomático noruego festejó la hazaña vikinga ante Brasil con un guiño a la icónica frase del actor argentino. El video se volvió trending topic en pleno Mundial.

Halvor Sætre celebró el triunfo de Noruega imitando a Guillermo Francella.

Halvor Sætre celebró el triunfo de Noruega imitando a Guillermo Francella.

Tras la victoria de la selección de Noruega ante Brasil en la Copa del Mundo, el diplomático Halvor Sætre celebró de la manera más argentina posible: recreando el icónico "¿Hermosa mañana, verdad?" de Guillermo Francella. El actor reaccionó al video que se volvió trending topic en las redes sociales. "¡Dios mío, hasta donde llegó", expresó.

Halvor Sætre y Guillermo Francella.
Te puede interesar:

El embajador de Noruega celebró a lo Guillermo Francella el triunfo sobre Brasil: "Hermosa mañana"

En diálogo con TN Show, Guillermo Francella se mostró sorprendido por el impacto del video del embajador noruego que recreó su icónica escena de Extermineitors 4: como hermanos gemelos (1991). “Sí, lo vi. Dios mío, hasta dónde llegó esa frase”, comentó al referirse al revuelo que generó la publicación del diplomático.

“Es algo hermoso que una frase dicha en un contexto de una película, con un humor muy blanco, trascienda del modo que trascendió y más en el ámbito deportivo”, manifestó el actor argentino.

Sætre eligió el saludo del artista, que se convirtió en un fenómeno viral en Argentina y en uno de los memes más utilizados para celebrar triunfos deportivos o chicanear a los equipos rivales. El video, publicado por la Embajada de Noruega en Argentina, generó varias reacciones varias reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gesto del diplomático tras la victoria de los nórdicos.

Noruega superó 2-1 a Brasil en el Metlife Stadium con un doblete de Erling Haaland, por lo que dio el golpe y avanzó a la siguiente instancia del torneo, donde enfrentará a Inglaterra, que luego venció 3-2 a México en un partidazo en el Estadio Ciudad de México.

En tanto, la eliminación de Brasil representó un nuevo golpe para la Verdeamarela, cuyo último título en un campeonato del mundo fue en Corea del Sur y Japón 2002. Por su parte, los noruegos volvieron a jugar un Mundial después de 28 años y consiguieron un histórico triunfo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

la desgarradora despedida de jose maria muscari en el velorio de ernestina pais: no podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

últimas noticias

El asesinato tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025.

Detuvieron al sexto implicado en el asesinato de un abogado en Burzaco

Hace 50 minutos
Halvor Sætre celebró el triunfo de Noruega imitando a Guillermo Francella.

"Hasta dónde llegó": Guillermo Francella se sorprendió con el festejo del embajador noruego

Hace 1 hora
Fernando Lechuga Pérez Algaba, el empresario asesinado.

Un jurado popular declaró culpables a los tres acusados de asesinar a "Lechuga" Pérez Algaba

Hace 1 hora
Tilly Norwood, la actriz creada con IA.

La primera actriz creada con IA encontró trabajo: protagonizará la película Misaligned

Hace 1 hora
Banco Central de la República Argentina.

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2% para junio: qué estimaron para julio

Hace 2 horas