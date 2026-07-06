"Hasta dónde llegó": Guillermo Francella se sorprendió con el festejo del embajador noruego El diplomático noruego festejó la hazaña vikinga ante Brasil con un guiño a la icónica frase del actor argentino. El video se volvió trending topic en pleno Mundial. Agregar C5N en









Halvor Sætre celebró el triunfo de Noruega imitando a Guillermo Francella.

Tras la victoria de la selección de Noruega ante Brasil en la Copa del Mundo, el diplomático Halvor Sætre celebró de la manera más argentina posible: recreando el icónico "¿Hermosa mañana, verdad?" de Guillermo Francella. El actor reaccionó al video que se volvió trending topic en las redes sociales. "¡Dios mío, hasta donde llegó", expresó.

En diálogo con TN Show, Guillermo Francella se mostró sorprendido por el impacto del video del embajador noruego que recreó su icónica escena de Extermineitors 4: como hermanos gemelos (1991). “Sí, lo vi. Dios mío, hasta dónde llegó esa frase”, comentó al referirse al revuelo que generó la publicación del diplomático.

“Es algo hermoso que una frase dicha en un contexto de una película, con un humor muy blanco, trascienda del modo que trascendió y más en el ámbito deportivo”, manifestó el actor argentino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) El festejo noruego El embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, interpretó la recordada frase "Hermosa mañana, ¿verdad?" del actor Guillermo Francella en las películas Extermineitors 3 y Extermineitors 4, luego del histórico triunfo 2-1 del equipo escandinavo sobre Brasil por los octavos de final del Mundial 2026.

Sætre eligió el saludo del artista, que se convirtió en un fenómeno viral en Argentina y en uno de los memes más utilizados para celebrar triunfos deportivos o chicanear a los equipos rivales. El video, publicado por la Embajada de Noruega en Argentina, generó varias reacciones varias reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gesto del diplomático tras la victoria de los nórdicos.