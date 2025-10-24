24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fin del trade electoral: el mercado cerró con tenues subas en bonos y acciones

La última jornada bursátil previo a las elecciones nacionales legislativas terminó con cautela en los inversores: cierres mixtos para la renta variable local y las curvas en pesos, con un contexto internacional favorable. El riesgo país, arriba de los 1.000 puntos básicos.

Por
El mercado ya priceó un derrota ajustada del oficialismo.

El mercado ya priceó un derrota ajustada del oficialismo.

A pesar del buen contexto internacional, el mercado se mostró cauteloso con los activos argentinos por la incertidumbre que generan las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo y ante el temor de una derrota del oficialismo. Los ADRs en Wall Street tuvieron subas puntuales, al igual que el Merval; mientras que la deuda soberana en dólares terminó dispar. El riesgo país continúa arriba de los 1.500 puntos básicos.

La entidad monetaria volvió a intervenir en el MULC a días de las elecciones.
Te puede interesar:

El Central volvió a intervenir para frenar al dólar: vendió casi u$s50 millones en el techo de la banda cambiaria

En ese contexto, el S&P Merval cerró una semana de extrema volatilidad con una suba de 1,04% (+0,46% medido en dólares). En la semana el indicador subió 4,39% (+3,25% medido en dólares CCL). En el panel líder, el sector energético fue el elegido por los inversores para pasa las elecciones.

Las principales alzas corresponden a BYMA (+5,7%), Telecom Argentina (+4,7%), Transener (+4,3%) y Transportadora de Gas del Norte (+4,1%). En tanto, el top tres bajas del día: Ternium (-1.5%), IRSA (-0.8%) y Grupo Supervielle (-0.1%)

merval 24-10

El Merval llegó a las elecciones con una recuperación parcial: rebotó alrededor de 21% desde el mínimo posterior a las elecciones en PBA, aunque todavía opera levemente por debajo de los niveles previos, reflejando que el mercado sigue ponderando el riesgo político.

En cuanto a Wall Street, el panorama no fue muy distinto a la bolsa local. Los ADRs argentinos finalizaron mixtos y las mayores subas fueron Telecom (+3,5%), Edenor (+3,1%) y Grupo Financiero Galicia (+1,7%). En cuanto a las pérdidas, las empresas argentinas que lideraron fueron Loma Negra (-2,6%), Irsa (-2,2%) y Grupo Supervielle (-2%).

adrs 24-10

Por su parte, la curva hard-dollar operó a la baja en la plaza local, con los Bonares cayendo en promedio 0,7% y los Globales 1,2%. En la plaza internacional, los tramos cortos cerraron en baja, mientras que los largos anotaron subas de hasta 1% (GD35).

En tanto, la prima de riesgo respecto de los bonos del Tesoro de EEUU se mantuvo en los 1.082 puntos básicos, luego de que el último dato de EMBI, elaborado por JP Morgan mostrara un valor de 1.123 puntos básicos el pasado jueves 23.

bonos 24-10
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Aseguran que el Tesoro de EEUU vendió hasta u$s500 millones en el mercado argentino para contener al dólar

Jamie Dimon, CEP de JP Morgan. 

Javier Milei se reúne con el CEO de JP Morgan

La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

La CEPAL recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, Caputo lanzó un audaz pronóstico sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Los activos argentinos, sobre todo los bonos en dólares, no repuntan.

Volatilidad pre-elecciones: bonos en picada y ADRs repuntan por cobertura en Wall Street

El funcionario también descartó un cambio de régimen luego de los comicios. 

Luis Caputo promete bajar el Impuesto a las Ganancias tras las elecciones legislativas

Rating Cero

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Leé todas las novedades que hoy Netflix tiene para ofrecer sobre Películas y Series
play

Cuál es la serie política que llegó con su tercera temporada a Netflix y ya es furor

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

La pareja se mantuvo fuera del radar mediático, apareciendo ocasionalmente en eventos importantes.

Cuánto tiempo estuvo en pareja Meryl Streep y cómo fue su impactante anuncio de separación

Wanda Nara elige una fragancia francesa creada por Calice Becker en 2007.

Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

últimas noticias

Matteo Zuppi es el presidente es el Presidente de Conferencia Episcopal Italiana y fue el encargado de Francisco para investigar los abusos sexuales dentro de la Iglesia. 

Italia: afirman que más de 4 mil personas fueron abusadas sexualmente por sacerdotes en los últimos cinco años

Hace 29 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 25 de octubre

Hace 56 minutos
La pareja de la ex cantante de Bandana se encuentra detenido desde la noche del jueves.

Leandro García Gómez, la pareja de Lourdes Fernández de Bandana, realizó su declaración indagatoria y negó haberla secuestrado

Hace 1 hora
play
El desahogo de los jugadores de Independiente tras cortar la mala racha.

Y un día ganó Independiente: goleó por 3-0 a Platense y cortó una racha de 15 partidos sin victorias

Hace 1 hora
Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

Hace 1 hora