Fin del trade electoral: el mercado cerró con tenues subas en bonos y acciones

La última jornada bursátil previo a las elecciones nacionales legislativas terminó con cautela en los inversores: cierres mixtos para la renta variable local y las curvas en pesos, con un contexto internacional favorable. El riesgo país, arriba de los 1.000 puntos básicos.

A pesar del buen contexto internacional, el mercado se mostró cauteloso con los activos argentinos por la incertidumbre que generan las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo y ante el temor de una derrota del oficialismo. Los ADRs en Wall Street tuvieron subas puntuales, al igual que el Merval; mientras que la deuda soberana en dólares terminó dispar. El riesgo país continúa arriba de los 1.500 puntos básicos.

El Central volvió a intervenir para frenar al dólar: vendió casi u$s50 millones en el techo de la banda cambiaria

En ese contexto, el S&P Merval cerró una semana de extrema volatilidad con una suba de 1,04% (+0,46% medido en dólares). En la semana el indicador subió 4,39% (+3,25% medido en dólares CCL). En el panel líder, el sector energético fue el elegido por los inversores para pasa las elecciones.

Las principales alzas corresponden a BYMA (+5,7%), Telecom Argentina (+4,7%), Transener (+4,3%) y Transportadora de Gas del Norte (+4,1%) . En tanto, el top tres bajas del día: Ternium (-1.5%), IRSA (-0.8%) y Grupo Supervielle (-0.1%)

El Merval llegó a las elecciones con una recuperación parcial: rebotó alrededor de 21% desde el mínimo posterior a las elecciones en PBA, aunque todavía opera levemente por debajo de los niveles previos , reflejando que el mercado sigue ponderando el riesgo político.

En cuanto a Wall Street, el panorama no fue muy distinto a la bolsa local. Los ADRs argentinos finalizaron mixtos y las mayores subas fueron Telecom (+3,5%), Edenor (+3,1%) y Grupo Financiero Galicia (+1,7%). En cuanto a las pérdidas, las empresas argentinas que lideraron fueron Loma Negra (-2,6%), Irsa (-2,2%) y Grupo Supervielle (-2%).

adrs 24-10

Por su parte, la curva hard-dollar operó a la baja en la plaza local, con los Bonares cayendo en promedio 0,7% y los Globales 1,2%. En la plaza internacional, los tramos cortos cerraron en baja, mientras que los largos anotaron subas de hasta 1% (GD35).

En tanto, la prima de riesgo respecto de los bonos del Tesoro de EEUU se mantuvo en los 1.082 puntos básicos, luego de que el último dato de EMBI, elaborado por JP Morgan mostrara un valor de 1.123 puntos básicos el pasado jueves 23.