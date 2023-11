María Becerra reveló que pidieron que la bajen de un festival

De invitada en Soñé que Volaba en el streaming de Migue Granados en Olga reveló la parte no tan divertida de ser una de las cantantes más destacadas de la época y sorprendió con una confesión que no incluyó el nombre del responsable.

"Hay cosas que son un garrón, chotas, como en todo ambiente. Se mueve mucha gente con poder, mucho dinero y mucho ego. Hay muchos intereses y eso lleva a la gente a actuar mal. Hay gente que quiere subir pisando la cabeza de los demás", expresó.

Y agregó: "Alguien que, por ejemplo, dice ‘¿querés que lleve mi artista a tal festival? Bueno, no pongas a María Becerra o sácala del line-up, si no mi artista no va’". Ante la indignación de los compañeros, reveló que no es la primera vez que se lo hacen.

Pero advirtió: "Igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona. ¡Le voy a tirar ‘beef’ a lo loco! No lo puedo decir (el nombre), pero la canción va a ser su primer aviso. Si me sigue rompiendo los huevos, tiro la data".

María Becerra rompió un histórico récord con su recital en River Plate

La cantante María Becerra se convirtió en la primera artista femenina argentina en agotar su show propio en el estadio Monumental de River Plate, algo para lo que demoró muy poco tiempo.

A días de anunciar su única fecha para el Monumental en marzo de 2024, la empresa organizadora confirmó que se vendieron todos los tickets. Según informó DF Entertainment: "La Nena de Argentina hace historia y agota su show en River en menos de una hora y media".