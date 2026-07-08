Daniela Christiansson reveló cómo pasará el partido entre su Suiza natal y Argentina La prometida de Maxi López compartió con sus seguidoras cómo se siente sobre el cruce de la selección europea con la Albiceleste por el pase a la semifinal del Mundial 2026 y precisó qué estará haciendo durante el enfrentamiento. Agregar C5N en









Daniela Christiansson, la modelo suiza en pareja con Maxi López.

La modelo suiza Daniela Christiansson, prometida de Maxi López, se mostró emocionada por el cruce de Suiza y Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, pero aclaró que no mirará el partido porque se encuentra en el país europeo y allí tendrá lugar a las tres de la mañana.

"¡Pero qué partidos ayer! ¡Qué emociones! Estoy tan orgullosa de que Suiza pasó. Estoy tan contenta y emocionada del partido entre Suiza y Argentina, pero menos mal que no lo voy a mirar porque es a las tres de la mañana acá", detalló la madre de Lando y Elle a sus seguidoras en Instagram.

Daniela Christiansson habló sobre el partido de Suiza y Argentina en Instagram. Christiansson aseguró que le gustó "mucho" el partido entre Argentina y Egipto y remarcó: "Hasta Lando se quedó despierto porque acá era un poco más tarde y era la hora de dormir de Landito".

"¡Qué emoción! ¡Qué partido va a ser ese Suiza-Argentina! Bueno, vamos a ver. Que el mejor gane", deslizó la modelo desde su país natal.

Por qué Maxi López y Daniela Christiansson afrontaron rumores de separación El futbolista puso fin a los rumores de crisis con la suiza al subir una imagen juntos en sus redes sociales. Con esa publicación, el exfutbolista dejó en claro que la relación continúa firme y desmintió las versiones que hablaban de una posible separación tras el reciente viaje de la modelo a Suiza.

El ex futbolista compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Christiansson, ambos vistiendo una camiseta de la selección argentina que homenajea al equipo del Mundial de 1986. El posteo estuvo acompañado por una bandera argentina, un corazón rojo y una bandera suiza, además de ser musicalizado con un tema de La T y La M. Estas imágenes buscan disipar las dudas y ratificar el presente sentimental de la pareja. Redes sociales