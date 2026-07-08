Daniela Christiansson reveló cómo pasará el partido entre su Suiza natal y Argentina

La modelo suiza Daniela Christiansson, prometida de Maxi López, se mostró emocionada por el cruce de Suiza y Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, pero aclaró que no mirará el partido porque se encuentra en el país europeo y allí tendrá lugar a las tres de la mañana.
"¡Pero qué partidos ayer! ¡Qué emociones! Estoy tan orgullosa de que Suiza pasó. Estoy tan contenta y emocionada del partido entre Suiza y Argentina, pero menos mal que no lo voy a mirar porque es a las tres de la mañana acá", detalló la madre de Lando y Elle a sus seguidoras en Instagram.
Daniela Christiansson habló sobre el partido de Suiza y Argentina en Instagram.
Christiansson aseguró que le gustó "mucho" el partido entre Argentina y Egipto y remarcó: "Hasta Lando se quedó despierto porque acá era un poco más tarde y era la hora de dormir de Landito".
"¡Qué emoción! ¡Qué partido va a ser ese Suiza-Argentina! Bueno, vamos a ver. Que el mejor gane", deslizó la modelo desde su país natal.
Por qué Maxi López y Daniela Christiansson afrontaron rumores de separación
El futbolista puso fin a los rumores de crisis con la suiza al subir una imagen juntos en sus redes sociales. Con esa publicación, el exfutbolista dejó en claro que la relación continúa firme y desmintió las versiones que hablaban de una posible separación tras el reciente viaje de la modelo a Suiza.
El ex futbolista compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a Christiansson, ambos vistiendo una camiseta de la selección argentina que homenajea al equipo del Mundial de 1986. El posteo estuvo acompañado por una bandera argentina, un corazón rojo y una bandera suiza, además de ser musicalizado con un tema de La T y La M. Estas imágenes buscan disipar las dudas y ratificar el presente sentimental de la pareja.