Marcela Tauro a Telefe: la histórica figura de Intrusos dio detalles de su pase a Gran Hermano La periodista confirmó que formará parte de la nueva edición, Generación Dorada, que se estrena el 2 de febrero. ¿Qué papel tendrá dentro del ciclo?







La periodista aclaró que no será panelista del debate y despertó un fuerte misterio. Redes sociales

Marcela Tauro, figura de Intrusos, en América, confirmó su pase a Telefe, y nada menos que para participar de Gran Hermano Generación Dorada. Sin dudas, este anuncio sacude la pantalla de la televisión.

La propia mediática aseguró que tendrá un papel dentro de "la casa más famosa del mundo", en una etapa especial, ya que el reality cumple 25 años desde su primera realización en Argentina, con la conducción de Soledad Silveyra.

La noticia se conoció durante una entrevista del periodista Guido Záfora en El Observador, donde la panelista validó los rumores y remarcó que será un gran cambio en su carrera: "No estoy confirmada como analista, pero algo voy a hacer", fueron sus palabras.

Si bien no se sabe qué posición eligió la producción del ciclo que conduce Santiago del Moro, aclaró que las señales tienen que terminar de coordinar los pormenores de su nuevo trabajo: "No puedo decir nada. Además, todavía tienen que hablar los dos canales", explicó ella.