Sabrina Rojas explotó contra Marcelo Tinelli: "Me acabo de enterar que se reconcilió con..."

La actriz dejó en claro su disgusto por haber sido utilizada por el conductor, algo que la dejó en medio de un sorpresivo triángulo amoroso.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se habrían separado por un escándalo.
Se conoció quién es la tercera en discordia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Tiene más edad"

En diálogo con Telefe durante la alfombra roja de los Martín Fierro, Rojas comenzó por señalar: "Viste que no puedo saludar a nadie que de repente es chongo. Pero lo gracioso es que todo es mentira, no la estoy pasando tan bien como creen". Con estas palabras, comenzó por dejar en claro que no está en pareja, ya que luego directamente lo confirmó en otra entrevista.

Para darle un cierre a esta conversación, la actriz respondió a la pregunta sobre un supuesto noviazgo con Marcelo Tinelli: "Todavía no. Me acabo de entrar que se reconcilió con Milett Figueroa". Así, expuso que el conductor retomó su relación amorosa con la modelo peruana y esto fue toda una bomba luego de apenas días tras la separación.

Luego, en diálogo con LAM, Sabrina Rojas decidió realizar una nueva revelación: "No soy ninguna tercera en discordia, quiero aclarar eso. Marcelo es hipnótico, obvio". De esta manera, lanzó un auténtico bombazo con respecto a su interés en Tinelli, aunque lo cierto es que ahora está de regreso con Milett Figueroa.

