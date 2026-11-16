16 de noviembre de 2026 Inicio
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"Quedate en el suelo": el informe del árbitro tras el escándalo entre Deportivo Madryn y Maipú

El Tribunal de Disciplina de la AFA recibió el documento de Bryan Ferreyra, después de la suspensión del partido por la Primera Nacional tras la explosión de una pirotecnia cerca del arquero Nahuel Galardi.

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El informe arbitral se refiere al partido entre Deportivo Madryn y Maipú.

El informe arbitral se refiere al partido entre Deportivo Madryn y Maipú.

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El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió el informe arbitral de Bryan Ferreyra, que marcó una supuesta indicación al arquero de Deportivo Maipú, Nahuel Galardi, para que permanezca en el suelo después de ser alcanzado por una pirotecnia arrojada desde una de las tribunas durante el partido con Deportivo Madryn por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.

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El encuentro, disputado en el estadio Abel Sastre, fue suspendido por Ferreyra a los 36 minutos del segundo tiempo mientras Deportivo Madryn se imponía 3-1 después de que unos hinchas del equipo chubutense arrojaran una bomba de estruendo que detonó muy cerca del área de Maipú. Tras ese momento, Galardi cayó aturdido al césped y debió ser retirado en ambulancia hacia un centro médico para ser asistido.

En tal sentido, el periodista Silvio Maverino publicó el informe del árbitro, quien recordó la explosión: "A los 81 minutos de juego detuve el encuentro debido a que mi cuarto árbitro, Sr. Juan Nebietti, me informa que el arquero visitante se encontraba en el suelo luego de escuchar una detonación de un fuego artificial. Acto seguido, mi asistente número 1, Sr. Matías Bianchi, me comunica que pudo observar la situación y que este fuego de artificio habría detonado en el aire en el sector donde se encontraba el arquero visitante, Sr. Nahuel Galardi".

El esc&aacute;ndalo fue desatado en el partido entre Deportivo Madryn y Maip&uacute;.

El escándalo fue desatado en el partido entre Deportivo Madryn y Maipú.

En tanto, se refirió a la negativa de Deportivo Maipú de continuar del partido. "Veo ingresar a la totalidad del cuerpo técnico y sustitutos del banco de Deportivo Maipú. Una vez en el lugar veo que el arquero visitante se encontraba en el suelo y estaba siendo tratado por su cuerpo médico, que instantáneamente comenzaron a manifestar a viva voz: 'Hay que suspenderlo, no podemos seguir así, nos vamos, no vamos a jugar'", señaló.

También afirmó que el futbolista del conjunto chubutense recibió una instrucción para mantenerse en el suelo. "Yo sigo en cercanía al arquero junto con mi equipo arbitral y escuchamos, sin identificar quién había sido dada la cantidad de gente acumulada, decirle al arquero: 'Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende'", expresó.

Qué pasará con el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú

El futuro de la llave quedó ahora en manos del Tribunal de Disciplina de la AFA, que analizará el informe del árbitro Bryan Ferreyra, los descargos de ambos clubes y la validez de los certificados médicos. Se plantean dos escenarios para la resolución del el partido, además de posibles sanciones disciplinarias:

  • Reanudación de los minutos restantes: el tribunal puede ordenar que se jueguen los 9 minutos que faltaban manteniendo el marcador 3-1 a favor de Deportivo Madryn. En caso que esto ocurra, el encuentro sería a puertas cerradas y en una cancha neutral.
  • Eliminación directa de Deportivo Madryn: si el tribunal considera que la agresión con pirotecnia fue responsabilidad exclusiva de la parcialidad local y que el arquero quedó imposibilitado de seguir, puede darle el partido por perdido al local y otorgarle la clasificación al rival.
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