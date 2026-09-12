Elecciones en Brasil: Lula da Silva acusó a la derecha de "pedirle ayuda a Donald Trump" A menos de un mes de los comicios, el presidente brasileño cargó contra la oposición encabezada por el candidato Flávio Bolsonaro y advirtió que busca respaldo de la administración norteamericana. Por Agregar C5N en









Lula da Silva, presidente de Brasil. Redes Sociales

El presidente de Brasil, Lula da Silva, acusó a la derecha de su país de buscar respaldo del Gobierno de Estados Unidos para el candidato opositor Flávio Bolsonaro en la previa de los comicios del 4 de octubre, en el marco de un acto de campaña en Curitiba para dirigirse al electorado.

Lula, quien buscará su cuarto mandato no consecutivo en Brasil, advirtió que la derecha utiliza la bandera de Estados Unidos durante los eventos electorales y remarcó que desde ese sector "fueron a pedir ayuda a Trump". Además, remarcó que busca conseguir un vínculo afectivo con la nación norteamericana, aunque sin aceptar influencias en la política interna de su país.

En tal sentido, el líder del Partido de los Trabajadores subrayó que los electores deben analizar el rumbo político del país. La primera vuelta se realizará el 4 de octubre y, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre. Además de presidente y vicepresidente, los brasileños elegirán gobernadores, vicegobernadores, los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y 54 de los 81 senadores.

Lula da Silva, presidente de Brasil. La atención de la votación estará puesta en la rivalidad del mandatario con Flávio Bolsonaro, después de que el líder derechista e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro confirmara su postulación. Por lo pronto, la legislación brasileña establece que los presidentes pueden encadenar sólo dos mandatos consecutivos.

Previo a imponerse sobre Jair Bolsonaro en los comicios de 2022, Lula había afirmado que sería su última campaña por su edad y debido a que el país vecino requería de una regeneración política, aunque tras asumir el 1° de enero de 2023, reconoció que podría ser candidato nuevamente. Se trata de la séptima campaña presidencial del líder del Partido de los Trabajadores.