12 de septiembre de 2026 Inicio
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Elecciones en Brasil: Lula da Silva acusó a la derecha de "pedirle ayuda a Donald Trump"

A menos de un mes de los comicios, el presidente brasileño cargó contra la oposición encabezada por el candidato Flávio Bolsonaro y advirtió que busca respaldo de la administración norteamericana.

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Lula da Silva

Lula da Silva, presidente de Brasil.

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El presidente de Brasil, Lula da Silva, acusó a la derecha de su país de buscar respaldo del Gobierno de Estados Unidos para el candidato opositor Flávio Bolsonaro en la previa de los comicios del 4 de octubre, en el marco de un acto de campaña en Curitiba para dirigirse al electorado.

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Lula, quien buscará su cuarto mandato no consecutivo en Brasil, advirtió que la derecha utiliza la bandera de Estados Unidos durante los eventos electorales y remarcó que desde ese sector "fueron a pedir ayuda a Trump". Además, remarcó que busca conseguir un vínculo afectivo con la nación norteamericana, aunque sin aceptar influencias en la política interna de su país.

En tal sentido, el líder del Partido de los Trabajadores subrayó que los electores deben analizar el rumbo político del país. La primera vuelta se realizará el 4 de octubre y, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre. Además de presidente y vicepresidente, los brasileños elegirán gobernadores, vicegobernadores, los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y 54 de los 81 senadores.

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva, presidente de Brasil.

La atención de la votación estará puesta en la rivalidad del mandatario con Flávio Bolsonaro, después de que el líder derechista e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro confirmara su postulación. Por lo pronto, la legislación brasileña establece que los presidentes pueden encadenar sólo dos mandatos consecutivos.

Previo a imponerse sobre Jair Bolsonaro en los comicios de 2022, Lula había afirmado que sería su última campaña por su edad y debido a que el país vecino requería de una regeneración política, aunque tras asumir el 1° de enero de 2023, reconoció que podría ser candidato nuevamente. Se trata de la séptima campaña presidencial del líder del Partido de los Trabajadores.

Elecciones en Brasil: los 13 candidatos que competirán por la presidencia

La elección brasileña tendrá 13 candidatos presidenciales, aunque la disputa está concentrada principalmente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El resto presenta perfiles y propuestas muy diversos, desde gobernadores y empresarios hasta dirigentes de izquierda y figuras provenientes de otros ámbitos.

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): actual presidente y candidato a un nuevo mandato. Es el principal referente de la izquierda brasileña.
  • Flávio Bolsonaro (PL): senador por Río de Janeiro e hijo de Jair Bolsonaro. Representa la continuidad del proyecto político de su padre.
  • Ronaldo Caiado (PSD): gobernador de Goiás y médico. Es un dirigente de centroderecha con experiencia en cargos legislativos y ejecutivos.
  • Romeu Zema (Novo): empresario y gobernador de Minas Gerais. Defiende una agenda liberal, con reducción del Estado y mayor participación del sector privado.
  • Renan Santos (Missão): dirigente liberal y cofundador del Movimiento Brasil Libre (MBL). Busca presentarse como una alternativa al bolsonarismo tradicional.
  • Augusto Cury (Avante): médico psiquiatra y escritor, sin experiencia política previa. Su campaña pone el foco en salud mental y gestión.
  • Samara Martins (UP): odontóloga y dirigente de Unidad Popular. Representa a la izquierda vinculada a movimientos sociales.
  • Edmilson Costa (PCB): dirigente del Partido Comunista Brasileño, con una propuesta de izquierda anticapitalista.
  • Hertz Dias (PSTU): profesor, rapero y militante de izquierda. Es uno de los referentes del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado.
  • Rui Costa Pimenta (PCO): periodista y dirigente histórico del Partido de la Causa Obrera, de orientación trotskista.
  • Clariana Barão (DC): abogada y candidata de Democracia Cristiana, con una plataforma centrada en políticas sociales y reformas institucionales.
  • Wilson Grassi (Democrata): médico veterinario y candidato de Democrata, con propuestas vinculadas a impuestos, salud y producción.
  • Pablo Marçal (PRTB): empresario e influencer digital, que ya había sido candidato a alcalde de San Pablo. Su postulación atraviesa además un proceso judicial de impugnación.
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