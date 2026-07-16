El Senado homenajeó a la Selección argentina tras su pase a la final del Mundial 2026 El senador radical Flavio Fama agradeció a la Scaloneta y pidió un aplauso para los jugadores y el cuerpo técnico. Además, los legisladores de La Libertad Avanza colgaron camisetas en sus bancas en la previa del choque frente a España en el partido decisivo. Por Agregar C5N en









El homenaje del Senado a la Selección argentina.

En la sesión ordinaria de este jueves en el Senado, los legisladores homenajearon a la Selección argentina, campeona mundial vigente que buscará el bicampeonato el próximo domingo frente a España.

El senador radical Flavio Fama agradeció a la Scaloneta y pidió un aplauso para los jugadores y el cuerpo técnico. Aunque no los citó puntualmente, Fama los mencionó como "un grupo de personas que están dando un ejemplo a los argentinos". Se refería, explicó, "no a las estrellas, ni individualidades", sino a quienes a su juicio interpretaron muy bien a José Hernández y su Martín Fierro, en aquello de que "si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera".

"En un país futbolero como la Argentina, creo que no podemos dejar pasar la oportunidad para hacer un reconocimiento a un grupo de personas. No me voy a referir a las estrellas ni a las individualidades, creo que no hace falta. El homenaje a un grupo de personas que nos han dado un ejemplo, que nos están dando un ejemplo a todos los argentinos. Ese grupo de argentinos que lo ha ganado todo y aún con todo el el éxito, toda la gloria, sigue pidiendo más para dejar bien plantada la popularidad de nuestro fútbol argentino y el prestigio de nuestra querida República", sostuvo Fama.

"Quiero con estas palabras en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical y por pedido del bloque dejar claro que ellos son un ejemplo para todos nosotros. Son un ejemplo para el Poder Ejecutivo, para que entienda que la unión de los argentinos es importante. Son un ejemplo para este Congreso de la Nación, que los bienes de los intereses de esta Nación están por encima por de los intereses personales y sectoriales. Y ese es el ejemplo en un día tan particular y en un partido tan especial justamente con Inglaterra, hoy que vamos a tratar entre otras cosas la Ley de Tierras", agregó.