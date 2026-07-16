Crece la interna en el Gobierno: Victoria Villarruel y Patricia Bullrich tuvieron una fuerte discusión por la sesión en el Senado

El cruce entre la vicepresidenta y la jefa del bloque de La Libertad Avanza se produjo a través de mensajes de WhatsApp, en la previa al encuentro en el recinto, que lleva adelante el oficialismo para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Crece la interna en el Gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , tuvieron una fuerte discusión en la previa a la sesión en el Senado , que se lleva adelante este jueves y en la cual el oficialismo busca aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Tras la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra por la que obtuvo un lugar en la final del Mundial , la vicepresidenta habló con la senadora y protagonizaron un fuerte intercambio en WhatsApp . Todo comenzó con un cuestionamiento hacia la exministra de Seguridad por el día elegido para sesionar, la senadora se mostró disconforme con la postura y apoyó la idea del oficialismo de que se discuta la ley a partir de este jueves.

El proyecto oficial genera un fuerte rechazo de la oposición y de organizaciones sociales y ambientales, que advierten que, bajo el argumento de reforzar la protección de la propiedad privada, la iniciativa elimina herramientas de control sobre recursos estratégicos y amplía las posibilidades de adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

Eso no es todo, Bullrich defendió la reforma de la ley con el objetivo de atraer inversiones y aseguró que no habilita la compra de tierras por parte de extranjeros , mientras que Villarruel sostuvo que la norma flexibiliza los controles vigentes y cuestionó su tratamiento.

El momento de tensión creció cuando entre ambas comenzaron con descalificaciones personales . Fuentes cercanas a Villarruel le confirmaron a C5N que Bullrich busca mostrar un alineamiento en el bloque , en un momento donde aseguran que la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, comenzó a intervenir la bancada.

Villarruel se distanció de la postura probritánica de Monteoliva en la previa del partido: "Piratas usurpadores"

La vicepresidenta Victoria Villarruel se expresó sobre el partido de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, en una toma de distancia de la postura conciliadora y más cercana a los intereses británicos que sostiene el Gobierno sobre la cuestión de las Islas Malvinas. La titular del Senado se refirió a los ingleses como "piratas usurpadores" e "invasores".

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", escribió en su cuenta de X .

Esto contrasta con la postura del Gobierno, a favor de la FIFA, que a horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtió que los hinchas argentinos no podrán entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas.

La noticia la reforzó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien reiteró que estará prohibido ingresar al estadio "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".