Luto en la TV: murió un conductor muy famoso a semanas del fallecimiento de su padre Su muerte deja sin una de las caras más reconocibles a la televisión pública. Fue conocido por una trayectoria marcada por la versatilidad y la vocación informativa. Agregar C5N en









Su padre falleció en el mismo mes de junio. Getty Images

El periodismo español está de luto luego del fallecimiento de Manuel Gómez Fernández, conductor del informativo matutino Buenos Días Aragón de Aragón TV, ocurrido este martes 30 de junio a los 55 años después de atravesar una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) y generó una profunda conmoción en el sector audiovisual.

La partida de Gómez Fernández llega en un momento especialmente doloroso para su entorno familiar, ya que pocas semanas antes había fallecido su padre, también durante este mismo mes. La coincidencia de ambas pérdidas en tan poco tiempo potenció el impacto de la noticia entre colegas y seguidores del periodista.

Su jornada laboral comenzaba a las 3.30 de la madrugada, un ritmo que él mismo describía como exigente pero satisfactorio. Asumió la conducción de Buenos Días Aragón en marzo de 2024 y se mantuvo al frente hasta septiembre de 2025, período en el que el programa atravesó una etapa de consolidación y crecimiento. Compañeros y profesionales del sector destacaron su estilo cercano pero riguroso y su compromiso con la información de servicio público.

Redes sociales Quién era Manuel Gómez Fernández Licenciado en Periodismo, diplomado en Educación Musical y con un Máster en Periodismo en Televisión por la Universidad Nebrija, Gómez Fernández desarrolló una trayectoria que integró la comunicación audiovisual con una etapa política. Entre 1995 y 2007 fue diputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps, aunque una vez concluida esa etapa volvió de manera definitiva al periodismo, que siempre consideró su verdadera vocación.

En su larga carrera pasó por varios canales y programas. Estuvo en Negocios TV como presentador, editor, redactor y director de antena. Además, estuvo al frente de la conducción de los informativos de La 8 TV Mediterráneo y formó parte de Intereconomía Tv, como así también trabajó en Capital Radio y la Cadena SER en Dénia. Entre 2015 y 2018 se desempeñó como asesor y director de comunicación en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Llegó a Aragón TV en 2022 como corresponsal en Madrid del programa Aquí y Ahora, cubriendo la actualidad política, social y económica de interés para la región. Su salto definitivo llegó dos años después, cuando asumió la presentación de Buenos Días Aragón, un logro que él mismo reconoció como el cumplimiento de un sueño profesional que arrastraba desde joven.