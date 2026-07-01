Murió el creador de uno de los éxitos más grandes de la historia de la música El cantante nacido en Texas falleció a los 74 años tras sufrir una "corta pero agresiva enfermedad". Era reconocido por formar parte de una de las bandas más icónicas de la década del 70. Agregar C5N en









Se trata de Victor Willis, líder de Village People

Murió a los 74 años Victor Willis, líder de Village People, una de las bandas más icónicas de la década del 70 y la música disco reconocida porque sus integrantes se disfrazaban de obrero, policía, vaquero e indio para subirse al escenario. Algunos de sus canciones más conocidas son YMCA, Go West y In The Navy.

En un breve comunicado compartido por la página oficial de Village People en Facebook informaron: "Estamos profundamente tristes de anunciar la muerte de Victor Willis, vocalista principal de Village People". A lo que añadieron que "Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026 tras una enfermedad breve pero agresiva. Se solicita privacidad".

Al formarse el grupo en 1977, cada cantante escogió un personaje diferente los miembros originales fueron Victor Willis (el policía), Felipe Rose (el amerindio), David Hodo / Apolo (el electricista), Alex Briley (el militar), Glenn Hughes (el motero) y Randy Jones (el vaquero).

Getty Images Sin embargo, tras una breve estadía y después de crear temas como 'San Francisco (You've Got Me)', 'In Hollywood (Everyone's a Star)', 'Fire Island' y 'Village People' y disfrutar del éxito en 1979 abandonó el grupo y empezó una disputa legal por los derechos de autor de las canciones que había creado.

Durante una entrevista en los últimos años se refirió al gran éxito de YMCA, utilizado durante la Semana del Orgullo y tomado como un himno que sigue vigente. "Como he dicho en numerosas ocasiones, esa es una suposición falsa basada en el hecho de que mi compañero de composición Jacques Morali era gay, y algunos, no todos, de los Village People eran gays, y de que el primer álbum de Village People trataba totalmente sobre la vida gay. Pero YMCA se refiere a la cadena de hoteles baratos. Para mí, YMCA representaba lo que dice la última frase: ‘Te pueden ayudar a retomar el rumbo’. Uno podría hospedarse en el Ritz Carlton o el Hilton, o en esos hoteles caros. Pero si no tienes tanto dinero, tal vez tengas que ir uno de YMCA", aseguró.

El mismo tema también fue utilizado por el presidente estadounidense Donald Trump, durante su embestidura presidencial en 2025, el grupo se reunió y actuó en el escenario.