Pasaba de comerciales de TV a comedias y se hizo famoso con edad avanzada: de qué actor se trata Su carrera cinematográfica se consolidó después de décadas de trabajo en televisión, demostrando que el reconocimiento internacional llegó en una etapa relativamente tardía de su vida. Agregar C5N en









Bryan Cranston alcanzó fama mundial después de los 50 años gracias a su interpretación de Walter White en Breaking Bad.

Pasaba de comerciales de TV a comedias y se hizo famoso con edad avanzada: pasó años haciendo bolos y comedias hasta que llegó a la fama a los 50 interpretando a Walter White en Breaking Bad, ¿de qué actor se trata?

El protagonista de una de las series más vistas de la historia construyó una extensa carrera antes de convertirse en una estrella mundial. Su papel como Walter White cambió para siempre su trayectoria en Hollywood.

Es una de esas figuras cuya fama llegó después de décadas de trabajo. Aunque actualmente es reconocido en todo el mundo por su impecable interpretación de uno de los personajes más polémicos de la televisión, durante gran parte de su carrera ocupó papeles secundarios, participó en series y hasta protagonizó avisos publicitarios.

Cómo se hizo mundialmente famoso Bryan Cranston Nacido el 7 de marzo de 1956 en Los Ángeles, Estados Unidos, Cranston comenzó su carrera artística en la década de 1980. Durante años trabajó sin alcanzar el reconocimiento masivo que finalmente conseguiría con uno de los personajes más importantes de la televisión. Durante sus primeros años como actor, Cranston tuvo numerosas participaciones en producciones televisivas.

Bryan Cranston en Breaking Bad. Instagram Uno de sus primeros grandes reconocimientos llegó durante la década de 1990, cuando participó en Seinfeld. Allí interpretó al doctor Tim Whatley, un personaje que apareció en varios episodios de la exitosa sitcom. Sin embargo, el papel que comenzó a convertirlo en un rostro conocido para el público fue el de Hal Wilkerson en Malcolm in the Middle. En la serie, Cranston interpretó al particular padre de una familia numerosa, incapaz de controlar las situaciones que ocurrían dentro de su casa.