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De qué murió Daniel Melingo

El artista falleció este martes a sus 68 años en su casa de Chacarita. Fue figura indiscutida del rock nacional, fundador de los Twist e integrante de los Abuelos de Nada.

Melingo atravesaba una enfermedad respiratoria y estaba con cuidados paliativos en su domicilio.

Melingo atravesaba una enfermedad respiratoria y estaba con cuidados paliativos en su domicilio.

Daniel Melingo, figura mítica del rock nacional, falleció este martes a sus 68 años en su casa ubicada en el barrio porteño de Chacarita. El artista, que cofundó Los Twist, integró Los Abuelos de la Nada y sobre el final de su carrera incursionó en el tango, fue hallado sin vida por su hijo.

Daniel Melingo fue hallado sin vida por su hijo. 
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Murió Daniel Melingo, figura mítica del rock nacional y fundador de Los Twist

Si bien hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte, si se sabía que el músico atravesaba una grave enfermedad respiratoria que lo había llevado a recibir cuidados en su domicilio.

El noticia de su muerte fue revelada por su manager, Olga Castreno, y Pelo Music: “Lamentablemente ha fallecido Melingo, un terrible pérdida de un músico increíble. Su brillante obra nos atravesó el Rock, el Tango y la música popular durante más de 4 décadas. Abrazamos a la familia”.

Daniel Melingo falleci&oacute; a sus 68 a&ntilde;os.&nbsp;

Daniel Melingo falleció a sus 68 años.

Por su parte, el actual secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, confirmó la noticia y lo despidió en su cuenta de X. "Despedimos a una de las voces más singulares de la música argentina. Compositor y multi instrumentista, Daniel Melingo deja una huella profunda en el rock nacional como integrante de Los Twist y Los Abuelos de la Nada".

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