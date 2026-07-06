IR A
IR A

Separación inesperada: un famoso actor se separó después de 7 años por un doloroso motivo

Un reconocido artista confirmó que el fin del vínculo fue una decisión consensuada tras años de enfrentar los desafíos de una historia de amor a la distancia.

Un lazo que parecía inquebrantable tuvo un abrupto final.
Un lazo que parecía inquebrantable tuvo un abrupto final.Magnific - Freepik

La historia de amor entre Nazareno Casero y Carolina Puntonet llegó a su fin después de siete años de relación, en una decisión que sorprendió al ambiente artístico porque no estuvo marcada por escándalos, infidelidades ni conflictos públicos. El propio actor confirmó la ruptura y explicó que el vínculo terminó debido a una realidad que ambos ya no podían sostener: la relación a distancia entre Buenos Aires e Ibiza, donde la bailarina desarrolla su carrera profesional.

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones
Te puede interesar:

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

En una entrevista con Nico Peralta, el protagonista de "Bebé Reno" reveló que el amor seguía intacto al momento de tomar la decisión. "Bien, qué sé yo. De a momentos estoy triste porque no fue una separación porque se acabó el amor, sino porque había cierta incompatibilidad entre donde vivimos cada uno y nuestras carreras", expresó el actor, dejando en claro que el motivo fue estrictamente personal y vinculado a sus proyectos de vida.

Casero profundizó en Pronto sobre el desgaste que implicaba sostener la pareja entre dos continentes. "Ella vive y trabaja allá... en un momento nos empezó a suceder a los dos que para vernos teníamos que dejar nuestras vidas en cada lugar, tomar un avión, cruzar un océano y era complejo", relató, describiendo las dificultades que terminaron inclinando la balanza hacia una separación consensuada.

Lejos de hablar de una ruptura conflictiva, el hijo de Alfredo Casero remarcó que el cariño permanece. "Obviamente que es doloroso porque seguís queriendo a la otra persona; no es que se rompió todo y ya está", afirmó. Actualmente, aseguró que decidió enfocarse en su presente laboral y en el proceso personal que implica atravesar el duelo sentimental mientras continúa con sus compromisos teatrales.

Nazareno Casero y Carolina Puntonet tomaron distancia.

Nazareno Casero y Carolina Puntonet tomaron distancia.

Por qué Nazareno Casero se separó de su novia

Uno de los aspectos que más llamó la atención de su testimonio fue que la confianza nunca fue el problema. Consultado sobre los desafíos de una relación a distancia, Casero descartó cualquier episodio de celos o desconfianza. "Eso no fue lo más difícil. Estábamos los dos bastante enfocados en la relación", aseguró.

Además, agregó una definición sobre su manera de vivir el amor: "No quiero problemas: ni estar con una persona que me puede traer problemas ni yo traerle problemas a una persona. Si me pongo de novio, me pongo de novio".

El actor explicó que el verdadero desgaste apareció cuando comenzaron a extrañar la cotidianeidad. Según contó, la comunicación entre ambos era permanente, pero ya no alcanzaba para sostener el vínculo. "Estábamos todo el tiempo hablando y había mucha comunicación, pero en un momento pensamos: 'Che, te extraño, quiero dormir una siesta con vos'. Eso no se podía y de común acuerdo decidimos separarnos", reveló en una de las frases más emotivas de la entrevista.

Las declaraciones coinciden con otras entrevistas recientes en las que Casero ya había adelantado que estaba atravesando el duelo de la separación. En una nota con Gente, explicó que ambos optaron por preservar los buenos recuerdos antes que desgastar la relación. Allí sostuvo que prefería "una separación de común acuerdo y con amor" antes que llegar a discusiones irreversibles, mientras que en una entrevista con Ciudad reconoció que continúa procesando el final de una historia muy importante en su vida.

Noticias relacionadas

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

la desgarradora despedida de jose maria muscari en el velorio de ernestina pais: no podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

Tras la trágica muerte, revelaron detalles del velorio de la periodista.

Los detalles del último adiós a Ernestina Pais

últimas noticias

La hija del histórico empresario junto a la cronista en el Hard Rock Stadium de Miami.

Había prometido que se iba a tatuar a Martita Fort si le conseguían una entrada para ver a la Selección y cumplió

Hace 13 minutos
Desde 2022, Dua Lipa tiene un club de lectura en el que recomienda libros y comparte charlas con diferentes autores.

Dua Lipa abrió una biblioteca secreta con los libros que el mundo quiso prohibir

Hace 42 minutos
Salió a la luz lo que sucedió entre la actriz y el piloto.

Se supo qué pasó entre la China Suárez y Franco Deambrosi previo al escándalo con Mauro Icardi

Hace 55 minutos
La Cámara dejó firme la doctrina de la Corte Suprema.

Revés judicial para el camarista Irurzun: deberá retirarse cuando cumpla 75 años

Hace 57 minutos
Telefe busca recuperar ese clima familiar y emotivo que en su momento conectó con una audiencia masiva.

Virginia Lago vuelve a la televisión: en qué programa lo hará

Hace 57 minutos