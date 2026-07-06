Separación inesperada: un famoso actor se separó después de 7 años por un doloroso motivo

La historia de amor entre Nazareno Casero y Carolina Puntonet llegó a su fin después de siete años de relación, en una decisión que sorprendió al ambiente artístico porque no estuvo marcada por escándalos, infidelidades ni conflictos públicos. El propio actor confirmó la ruptura y explicó que el vínculo terminó debido a una realidad que ambos ya no podían sostener: la relación a distancia entre Buenos Aires e Ibiza, donde la bailarina desarrolla su carrera profesional.
En una entrevista con Nico Peralta, el protagonista de "Bebé Reno" reveló que el amor seguía intacto al momento de tomar la decisión. "Bien, qué sé yo. De a momentos estoy triste porque no fue una separación porque se acabó el amor, sino porque había cierta incompatibilidad entre donde vivimos cada uno y nuestras carreras", expresó el actor, dejando en claro que el motivo fue estrictamente personal y vinculado a sus proyectos de vida.
Casero profundizó en Pronto sobre el desgaste que implicaba sostener la pareja entre dos continentes. "Ella vive y trabaja allá... en un momento nos empezó a suceder a los dos que para vernos teníamos que dejar nuestras vidas en cada lugar, tomar un avión, cruzar un océano y era complejo", relató, describiendo las dificultades que terminaron inclinando la balanza hacia una separación consensuada.
Lejos de hablar de una ruptura conflictiva, el hijo de Alfredo Casero remarcó que el cariño permanece. "Obviamente que es doloroso porque seguís queriendo a la otra persona; no es que se rompió todo y ya está", afirmó. Actualmente, aseguró que decidió enfocarse en su presente laboral y en el proceso personal que implica atravesar el duelo sentimental mientras continúa con sus compromisos teatrales.
Nazareno Casero y Carolina Puntonet tomaron distancia.
Por qué Nazareno Casero se separó de su novia
Uno de los aspectos que más llamó la atención de su testimonio fue que la confianza nunca fue el problema. Consultado sobre los desafíos de una relación a distancia, Casero descartó cualquier episodio de celos o desconfianza. "Eso no fue lo más difícil. Estábamos los dos bastante enfocados en la relación", aseguró.
Además, agregó una definición sobre su manera de vivir el amor: "No quiero problemas: ni estar con una persona que me puede traer problemas ni yo traerle problemas a una persona. Si me pongo de novio, me pongo de novio".
El actor explicó que el verdadero desgaste apareció cuando comenzaron a extrañar la cotidianeidad. Según contó, la comunicación entre ambos era permanente, pero ya no alcanzaba para sostener el vínculo. "Estábamos todo el tiempo hablando y había mucha comunicación, pero en un momento pensamos: 'Che, te extraño, quiero dormir una siesta con vos'. Eso no se podía y de común acuerdo decidimos separarnos", reveló en una de las frases más emotivas de la entrevista.
Las declaraciones coinciden con otras entrevistas recientes en las que Casero ya había adelantado que estaba atravesando el duelo de la separación. En una nota con Gente, explicó que ambos optaron por preservar los buenos recuerdos antes que desgastar la relación. Allí sostuvo que prefería "una separación de común acuerdo y con amor" antes que llegar a discusiones irreversibles, mientras que en una entrevista con Ciudad reconoció que continúa procesando el final de una historia muy importante en su vida.