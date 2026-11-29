El dólar oficial tuvo una semana frenética. Pexels

El dólar oficial cotiza a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del cierre del viernes, en una semana en la que acumuló una suba de $25 y alcanzó su máximo nominal histórico de $1.630. Por su parte, el riesgo país culminó la jornada perforando la barrera de los 1.000 puntos básicos.

Consultado sobre la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) y una posible autocrítica que puede hacer la administración libertaria en política económica, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo durante la semana que "el plan no se modificará" porque consideran que es el camino correcto ante cualquier escenario externo. Además, respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo. "Descartamos esta especulación mediática de su salida", aseguró en conferencia de prensa.

Así, en el marco de una persistente presión sobre la plaza cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó el miércoles su tercera jornada consecutiva sin concretar compras de divisas en el mercado oficial de contado, gracias a un notable incremento en la demanda de cobertura proveniente del sector privado.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) compró u$s61 millones este viernes y cortó una racha negativa de cuatro ruedas consecutivas. Con esta operación, la autoridad monetaria ya acumula u$s405 millones de compras durante noviembre.

El dólar oficial se mantiene por encima de los $1.600. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotizó a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación.