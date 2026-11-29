Domingo picante con tormentas y calor extremo: cuándo llega el alivio al AMBA El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso para el Área Metropolitana de Buenos Aires por altas temperaturas, que pueden afectar a los grupos de riesgo. Además, varias zonas del país sufren fuertes precipitaciones. Por Agregar C5N en









Se vienen días de calor sofocante.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas para dos grandes zonas del país este domingo, además de la continuidad del aviso por calor extremo que sacude al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por un lado, hay aviso amarillo por tormentas en el norte, en una franja que abarca las capitales de Jujuy y Salta. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Otro foco incluye alerta amarilla por tormentas para el este de Río Negro, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, centro y este de La Pampa, centro y este de Mendoza, centro y sur de San Luis y las sierras del centro-oeste de Córdoba.

Ocho provincias bajo alerta meteorológica este domingo. SMN Además, ya casi con un pie en diciembre, vuelven las alertas por calor extremo, en este caso para el centro y sur de Córdoba, sur de San Luis, centro y este de La Pampa y la mitad norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires.

Vuelven las alertas por calor. SMN Alerta amarilla por calor extremo: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El organismo anticipa una jornada de domingo calurosa, con temperatura mínima de 21° y máxima de 34°, y cielo algo nublado y vientos leves rotando del norte al este.

La semana, una de las últimas completas del año, comienza en la misma línea, con calor y humedad, hasta que las tormentas del martes brindarían alivio térmico por un par de días, al menos hasta el jueves. Comienzo de semana caluroso en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN