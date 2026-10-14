Luto en la música: murió el autor de la exitosa canción La isla del sol El cantante falleció este martes tras una larga lucha contra un cáncer que afectaba su sistema linfático. Su equipo de prensa confirmó la muerte a través de sus redes sociales oficiales. Agregar C5N en









El mundo de la música, de luto.

El cantante brasileño Netinho, autor del éxito La isla del sol (Milla en su original en portugués), murió este martes en Salvador de Bahía a los 60 años tras una larga lucha contra un cáncer que afectaba su sistema linfático. El artista recibió un diagnóstico de un linfoma no Hodgkin en 2025 y había sido hospitalizado a finales de septiembre tras una recaída de la enfermedad.

Ernesto de Souza Andrade Júnior, tal su nombre completo, nació el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, en el Recôncavo Baiano. Llegó a Salvador de adolescente y se formó como músico de manera autodidacta.

El gran salto en la carrera de Netinho ocurrió en 1988 tras el éxito nacional de Beijo na Boca junto a la Banda Beijo, lo que le valió al grupo una presentación en el debut de Domingão do Faustão en TV Globo. Tiempo después, ya en su etapa solista, lanzó un disco en vivo en 1996 que superó los 3 millones de ejemplares vendidos y obtuvo la certificación de Disco de Diamante en Brasil, impulsado en gran medida por el fenómeno de Milla, tema que terminó versionándose en más de ocho idiomas.

Luto en la música: murió Netinho, el autor de la exitosa canción La isla del sol El 26 de febrero de 2025, a escasas horas de arrancar una gira de seis presentaciones en el Carnaval de Salvador, se le diagnosticó un linfoma. Aunque tras cumplir cinco meses de quimioterapia las pruebas médicas revelaron la ausencia de rastros de cáncer, diversas complicaciones de su estado de salud acabaron con su vida.

A lo largo del tratamiento, utilizó sus redes sociales para difundir un diario en video con el fin de desmentir especulaciones y comunicarse con sus fans, a quienes cariñosamente denominaba "mi jardín". El 7 de noviembre de 2025 había lanzado el que sería su último sencillo, titulado Obrigado Meu Deus.