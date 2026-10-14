Luto en la música: murió el autor de la exitosa canción La isla del sol

El cantante brasileño Netinho, autor del éxito La isla del sol (Milla en su original en portugués), murió este martes en Salvador de Bahía a los 60 años tras una larga lucha contra un cáncer que afectaba su sistema linfático. El artista recibió un diagnóstico de un linfoma no Hodgkin en 2025 y había sido hospitalizado a finales de septiembre tras una recaída de la enfermedad.
Ernesto de Souza Andrade Júnior, tal su nombre completo, nació el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, en el Recôncavo Baiano. Llegó a Salvador de adolescente y se formó como músico de manera autodidacta.
El gran salto en la carrera de Netinho ocurrió en 1988 tras el éxito nacional de Beijo na Boca junto a la Banda Beijo, lo que le valió al grupo una presentación en el debut de Domingão do Faustão en TV Globo. Tiempo después, ya en su etapa solista, lanzó un disco en vivo en 1996 que superó los 3 millones de ejemplares vendidos y obtuvo la certificación de Disco de Diamante en Brasil, impulsado en gran medida por el fenómeno de Milla, tema que terminó versionándose en más de ocho idiomas.
Luto en la música: murió Netinho, el autor de la exitosa canción La isla del sol
El 26 de febrero de 2025, a escasas horas de arrancar una gira de seis presentaciones en el Carnaval de Salvador, se le diagnosticó un linfoma. Aunque tras cumplir cinco meses de quimioterapia las pruebas médicas revelaron la ausencia de rastros de cáncer, diversas complicaciones de su estado de salud acabaron con su vida.
A lo largo del tratamiento, utilizó sus redes sociales para difundir un diario en video con el fin de desmentir especulaciones y comunicarse con sus fans, a quienes cariñosamente denominaba "mi jardín". El 7 de noviembre de 2025 había lanzado el que sería su último sencillo, titulado Obrigado Meu Deus.
Su equipo de prensa lo recordó en un posteo. "Extraordinario artista, talentoso, sensible e innovador, Netinho construyó una carrera marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma muy particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria y corazón de sus fans, amigos y todos los que tuvieron el privilegio de seguirlo", reza el texto.
"Netinho se fue con calma. Durante los últimos meses de tratamiento, solía decir: 'Me iré feliz, cumplida, porque la vida me dio mucho más de lo que soñé. Me llevaré conmigo la sonrisa de cada fan que fue feliz con mi arte'", agrega.