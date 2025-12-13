IR A
Misterio y música navideña: las últimas horas de Peter Greene antes de ser hallado muerto

Revelaron una cadena de sucesos en torno al actor estadounidense que sirvieron como la señal de alerta de que algo grave había ocurrido.

El actor y productor estadounidense se hizo conocido principalmente por sus papeles de villano.

El mundo del cine lamentó la muerte del actor estadounidense Peter Greene, y si bien todavía no se conoce el motivo de su fallecimiento, trascendió cómo fueron sus últimas horas.

Fue encontrado sin vida en su departamento del Lower East Side, en Nueva York, este viernes 12 de diciembre; tenía 60 años. Se espera el resultado de la autopsia y el informe final del médico forense.

The New York Post tuvo acceso a su última comunicación con el actor Gregg Edwards, su manager y amigo personal durante una década. Habían hablado el miércoles 10 de diciembre, dos días antes de encontrar el cuerpo.

El representante agregó: “Estaba un poco nervioso por la operación, pero dijo que no era algo serio. Hablábamos de eso, de desearnos suerte mutuamente. Éramos muy buenos amigos. Lo quiero mucho”.

El artista de Hollywood era reconocido por sus personajes de villano en películas de los años 90 como Pulp Fiction y La máscara. Comenzó a actuar en el teatro neoyorkino a los 20 años antes de dar el salto al cine. A lo largo de su trayectoria, se especializó en interpretar a criminales y policías corruptos.

Muerte de Peter Greene: la señal de la música navideña

Además, la Policía recogió testimonios de los vecinos del edificio que notaron una música navideña que sonaba ininterrumpidamente desde el interior de la casa de Peter Greene. Esto pasó sin cesar durante un día entero. Además de una llamada telefónica y una cirugía programada, este detalle de la canción de Navidad reproducida sin parar fue la señal de alerta de que algo grave había ocurrido.

