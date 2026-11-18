GTA 6 alcanzó los 99 puntos en Metacritic: en qué puesto quedó entre los mejores de la historia La nueva entrega de Rockstar igualó el registro de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que mantenía esa marca desde 1998. La calificación se elaboró a partir de 100 reseñas de medios especializados y podría modificarse con nuevas críticas. Por Agregar C5N en









La calificación se elaboró a partir de 100 reseñas de medios especializados y podría modificarse con nuevas críticas.

A horas de su lanzamiento oficial en Argentina, Grand Theft Auto VI consiguió una calificación histórica en Metacritic. El esperado videojuego de Rockstar Games alcanzó los 99 puntos sobre 100 en el reconocido sitio que reúne las críticas de la prensa especializada y se ubicó en lo más alto de su ranking histórico, junto con The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

El puntaje corresponde a la versión para PlayStation 5 y se construyó a partir de 100 reseñas publicadas por distintos medios especializados. La recepción fue calificada como de "aclamación universal", una distinción que refleja el amplio consenso positivo de los análisis profesionales.

De esta manera, GTA VI igualó una marca que se mantenía desde 1998, cuando el clásico de Nintendo alcanzó los 99 puntos en su versión para Nintendo 64. Además, superó los registros anteriores de la propia franquicia: GTA IV había conseguido 98 puntos, mientras que GTA V obtuvo 97 en PlayStation 3.

La calificación todavía puede experimentar modificaciones a medida que se incorporen nuevas reseñas a la plataforma. Por otra parte, el puntaje de Metacritic no contempla las opiniones de los jugadores, que se publican por separado y no intervienen en el cálculo del promedio.

El Ranking histórico de los juegos con puntuaciones más altas Grand Theft Auto VI (PlayStation 5): 99 puntos The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo 64): 99 puntos Tony Hawk’s Pro Skater 2 (PlayStation): 98 puntos Grand Theft Auto IV (Xbox 360): 98 puntos SoulCalibur (Dreamcast): 98 puntos Grand Theft Auto V (PlayStation 3): 97 puntos The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch): 97 puntos Super Mario Odyssey (Nintendo Switch): 97 puntos Red Dead Redemption 2 (Xbox One): 97 puntos Metroid Prime (GameCube): 97 puntos Cómo funciona el puntaje de Metacritic Metacritic es una plataforma que recopila y organiza las críticas de medios especializados sobre videojuegos, películas, series y producciones musicales. En el caso de los videojuegos, transforma las calificaciones de las publicaciones a una escala de 0 a 100 y elabora un promedio ponderado denominado Metascore.

Esto significa que las reseñas no tienen necesariamente el mismo peso en el resultado final, ya que el sitio aplica criterios propios para determinar la incidencia de cada publicación. La puntuación permite obtener una referencia general sobre la recepción de una producción entre los críticos profesionales. Sin embargo, debe diferenciarse de las valoraciones del público, que se contabilizan de manera independiente.