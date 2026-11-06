Conmoción en Hollywood: murió un director que ganó el Oscar La familia del cineasta, que tenía 52 años y había recibido la distinción en 2018, confirmó su fallecimiento en un comunicado. "Su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", afirmaron. Agregar C5N en









El reconocido cineasta tenía 52 años. Redes sociales

El director chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar a Mejor Película Internacional por Una mujer fantástica, falleció este viernes a los 52 años, según confirmó su familia en un comunicado. Desde su entorno señalaron que se debió a "motivos de salud", aunque no dieron más precisiones.

"Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia", expresaron. Lelio había vivido varios años en Berlín, pero al momento de su fallecimiento residía en la comuna de Las Condes, en Chile.

Nacido en Mendoza, hijo de una madre chilena, desarrolló casi toda su carrera en ese país. Alcanzó el reconocimiento internacional en 2018, cuando su película Una mujer fantástica, protagonizada por la actriz trans Daniela Vega, se convirtió en la primera producción chilena en ganar el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa (categoría luego rebautizada como Mejor Película Internacional).

Una mujer fantástica se estrenó en 2017 y ganó el Oscar en 2018. La historia de Marina, una mujer trans que se enfrenta al rechazo de la familia de su pareja luego de que él fallece, conquistó al público y a la crítica. Además del Oscar, también ganó el Oso de Plata al mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Su último largometraje fue La Ola, un musical estrenado en 2025 que retoma las movilizaciones de las estudiantes universitarias chilenas y aborda temas como la militancia feminista, el acoso y el abuso. "En un momento tan polarizado, es un ejercicio para pensar desde otro lado", afirmó.

Mirá el tráiler de Una mujer fantástica, la película ganadora del Oscar