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La foto prohibida de Mirtha Legrand que hizo estallar su relación con Chiche Gelblung: "Es el tipo que más me odia"

La Diva había sido fotografiada por un paparazzi mientras se encontraba en la playa con Daniel Tinayre y fue tapa de Gente, la revista de la que el periodista era dueño: "Fue fuerte la foto".

Chiche Gelblung y la pelea con Mirtha Legrand.

Chiche Gelblung y la pelea con Mirtha Legrand.

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La personalidad de Chiche Gelblung fue una de las cosas que más lo distinguió en su carrera, pero esa impunidad lo llevó a una de las peleas más icónicas con Mirtha Legrand. El enojo inició con una tapa de Gente en donde la Diva estaba en malla junto a su marido Daniel Tinayre, pero terminó con una amigable reconciliación.

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Todo sucedió en plena temporada de 1981, cuando Gelblung era director de la revista y la diva estaba en las playas de Mar del Plata con su marido. Pero la tapa generó que Mirtha considere que hubo invasión a la intimidad y la relación se quebró.

Pero todo escaló cuando, años más tarde, Chiche puso al aire la grabación de una pausa comercial de Mirtha en donde ella pronuncia la histórica frase: “¡Carajo, mierda!”. Esto provocó más enojo y la Diva habló varias veces en televisión sobre él.

“No tengo buena relación con él, pero es un excelente periodista”, “Siempre me ha hecho tanto daño este hombre. Es el hombre que más me detesta, yo creo que me odia”, “Es un irrespetuoso”, fueron algunas de las acusaciones de Mirtha hacia Chiche.

Pero toda la disputa terminó: Mirtha lo llamó a su programa, lo invitó y se reconciliaron en vivo. “Ella se enojó, yo no. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con Chiquita”, contó luego Chiche.

El último adiós a Chiche Gelblung: cuándo y dónde será

Según indicaron desde su círculo íntimo, los restos del periodista son velados a partir de las 10:30 en las salas velatorias de la AMIA en Loyola y Juan B. Justo, en el barrio porteño de Villa Crespo. Luego, serán trasladados al Cementerio de La Tablada, aproximadamente a las 15.

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