El Turco Naim descolocó a todos con su confesión tras su separación con Emilia Attias: "No sabía ni..." Durante una distendida charla televisiva, el humorista abrió su corazón y reveló el insólito obstáculo doméstico que debió enfrentar. Agregar C5N en









El problema que tenía el actor con su expareja. Redes sociales

El Turco Naim sorprendió al brindar detalles inéditos sobre su presente afectivo. En el marco de un punto de encuentro durante una nueva emisión de PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff en la noche del sábado, que reunió a figuras como Tuli Acosta, Carmen Barbieri, Paula Chaves y el Chino Leunis, el actor rompió el silencio para reflexionar sobre los drásticos cambios que experimentó en su rutina cotidiana tras ponerle fin a su matrimonio con Emilia Attias.

La declaración más impactante de la velada se produjo en el segmento previo a la cena, cuando el humorista pampeano expuso el grado de dependencia que mantenía con su expareja en aspectos elementales del día a día. "Yo no sabía ni vestirme", disparó ante la sorpresa de todos los presentes en el estudio. Y profundizó al respecto: "Me vestía y decía '¿estará bien cómo estoy vestido?', preguntaba y no había nadie para preguntarle. Hasta la ropa que me ponía le preguntaba, demasiado dependía".

El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida. Redes sociales Ante la confesión, el Chino Leunis aprovechó el momento para elogiar su look con un comentario pícaro, a lo que el actor respondió entre risas: "¿Ves? Aprendí". Sin embargo, luego retomó el tono reflexivo para analizar lo dura que resulta la soledad tras una ruptura: "Es dura la separación en el sentido de que te quedás solo, sobre todo los domingos. Pero con el tiempo aprendés como a decir 'mirá, estaba ahí'".

Para cerrar su testimonio, el artista hizo un balance sobre el matrimonio y su actual etapa de reorganización personal y familiar. "Es lindo el matrimonio, pero también te despersonalizás un poco. Y bueno, los pros y los contras. Pero bueno, ahora estoy bien. Tranquilisimo, bien encaminado. Tengo mis rutinas, que eso es lindo, te agarrás con tus rutinas. Soy papá soltero", concluyó con sinceridad frente a las cámaras de televisión.

Por qué se separaron el Turco Naim y Emilia Attias La separación de Emilia Attias y el Turco Naim en mayo de 2024, tras casi 20 años de relación, sorprendió al mundo del espectáculo argentino. Lejos de los rumores de terceros en discordia y escándalos mediáticos que circularon al principio, la actriz reveló que la ruptura fue el resultado de un proceso largo de desgaste, falta de entendimiento mutuo y desincronización en la pareja.

Redes sociales Un factor crucial y determinante en la decisión final fue el bienestar de su hija en común, Gina. Emilia confesó públicamente que la nena estaba siendo testigo de una dinámica familiar dañina, marcada por padres distantes y enojados todo el tiempo. En lugar de elegir la típica postura de "no me separo por mi hija", la actriz hizo exactamente lo contrario: decidió dar un paso al costado para no mostrarle un modelo de amor basado en discusiones, priorizando la salud emocional de la menor. Actualmente, ambos intentan llevar el fin de su matrimonio de la manera más madura y armoniosa posible por el cariño que se tienen. Sin embargo, el impacto no fue menor, especialmente para el humorista. En el ambiente trascendió que el Turco Naim quedó muy golpeado emocionalmente por el quiebre de su proyecto de vida, sumado a un presente complejo en lo económico tras algunas inversiones que no salieron como esperaba, mientras asimila su nueva realidad lejos de la rutina que compartieron durante dos décadas.