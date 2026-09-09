Murió Chiche Gelblung: las excentricidades y polémicas de un periodista que marcó a la televisión argentina

El conductor tuvo momentos icónicos que quedaron en la historia: desde una autopsia a un alienígena, pasando por un detector de mentiras hasta entrevistas únicas a famosos destacados del mundo en sus 82 años.

El periodista Samuel Chiche Gelblung falleció a sus 82 años , luego de estar internado en el Sanatorio Los Arcos por problemas respiratorios. Su carrera estuvo marcada por diferentes momentos excéntricos y algunas polémicas. Desde una autopsia a un extraterrestre, pasando por un detector de mentiras y hasta ir a la guerra entre Ucrania y Rusia con 78 años.

La impronta de Gelblung dejó un manual no escrito sobre cómo captar la atención de las audiencias e inmortalizó ideas que definieron su audaz escuela periodística. Entre sus máximas más recordadas se destaca su visión absoluta de la comunicación: "La verdad no importa, lo que importa es la verosimilitud". Un concepto provocador con el que construyó un estilo único, controversial e inolvidable en la historia de los medios argentinos.

En sus momentos más icónicos del periodista en la televisión argentina se encuentra la entrevista a Mía Farrow, la actriz estadounidense que estaba en el foco de la prensa por su vínculo amoroso con Woody Allen . El reportaje tuvo mucha trascendencia por ser uno de los pocos de la época a este tipo de personajes.

Otra de las excentricidades más particulares tuvo que ver con el detector de mentiras en la denominada “alarma Chiche” . Él usaba un polígrafo en las entrevistas y lo convirtió en una marca registrada. Guillermo Luque, acusado por el crimen de María Soledad Morales, John Bobbitt, entre otros.

En 1991 en el ciclo televisivo Memoria, Chiche ayudó a desenmascarar la estafa de Ricardo Gil Lecha , quien había logado instalar que poseía poderes paranormales y sobrenaturales. Sin embargo, lo invitaron y desmontaron sus trucos.

Sin embargo, su inagotable curiosidad y su espíritu de cronista de raza quedaron demostrados incluso en la etapa tardía de su vida. En 2022, con casi 80 años de edad, viajó a Europa para comunicar sobre la invasión rusa en Ucrania, un hecho que conmovió al público y dejó en claro que su pasión por la primicia seguía intacta.

Chiche Gelblung, el primer argentino en tomar Viagra

Hace algunos años, en una entrevista con Sebastián Wainraich confirmó que había sido el primer argentino en tomar viagra. De hecho, amplió la anécdota: “Cuando apareció el Viagra, obviamente tratamos de conseguirlo con el laboratorio y el único lugar de Sudamérica donde se vendía era Brasil”.

Revelaron como evoluciona la salud del conductor de televisión. Redes sociales

Y explicó: “Mandamos un enviado a Brasil para buscar una pastilla de Viagra… había guita en la tele. Cuando llega la pastilla, yo estaba en la radio en ese momento, y viene el enviado, Gastón Ferrari, con la pastillita azul. Y yo la tomé. El horario del programa era cinco, cinco y media. Me empecé a poner colorado, yo pensé que me iba a morir de un ataque al corazón. No me hizo nada. Pero sí me puse rojo. Yo no sabía las consecuencias. Llamé al médico urólogo, llamé a todos: ‘Muchachos, acabo de tomar Viagra y me puse colorado’. Me dicen ‘es normal’. Pero fue una experiencia que relatamos en vivo”.

Falleció Chiche Gelblung: el secreto detrás de la icónica autopsia a un extraterrestre

Ninguno tan icónico como la autopsia a un alienígena realizada en su programa Memoria, en 1995. Si bien en la memoria colectiva quedó como una extravagante puesta en escena propia de la espectacularización de la televisión de la década de 1990, el recordado periodista insistió varias veces en remarcar su carácter satírico. "Lo que nosotros hicimos fue una burla de la autopsia del extraterrestre, y el público entendió que nosotros hacíamos la autopsia", expresó cuatro años atrás en un video de su canal oficial de YouTube, dedicado especialmente a contar los detalles del episodio.

Por aquel entonces, Siglo XX Cambalache, un programa que se transmitía por Telefé conducido por Fernando Bravo y Teté Coustarot, había comprado los derechos de un video en blanco y negro, presentado a nivel mundial por el productor británico Ray Santilli, quien aseguraba que mostraba una autopsia real a un alienígena realizada por el Ejército de Estados Unidos en 1947.

"Cuando dos o tres que vivimos el programa —los productores, yo y una persona que teníamos que se dedicaba exclusivamente al tema de la desmitificación de la falsa ciencia— dijimos: 'Esto es trucho'. Era obvio que era trucho, era totalmente trucho, una cosa increíble, totalmente ficcionada", relató.

La confusión sobre la veracidad de la autopsia al extraterrestre de Chiche Gelblung

Chiche recordaba con gracia que buena parte del público recordara que el video de la autopsia tenía pretensiones de veracidad y no de burla. "Ahora, el hecho gracioso de eso, por lo menos anecdótico, y de enorme valor periodístico, es que en el mundo, eso que acá ponen en televisión para demostrar que nosotros hicimos la autopsia del extraterrestre (y en realidad era una cargada), se toma en cientos de universidades de periodismo, especialmente en Estados Unidos, donde tuvo mucha repercusión por lo que tiene que ver con el incidente Roswell, y lo ponen como un modelo de desmitificación de algo que se sabía que era una mentira", remarcó, y lamentó: "Y acá lo ponen como que nosotros inventamos la autopsia del extraterrestre".

Captura Canal 9

"Nosotros no hicimos nada, la autopsia del extraterrestre ya estaba; la hizo una cadena norteamericana, se la vendió a Telefé, la vendió a todo el mundo, si todo el mundo la vio. Lo que pasa es que la que hicimos nosotros era más real que la que todavía habían hecho ellos", destacó el periodista.

"Y quedó para la historia como que nosotros hicimos la autopsia del extraterrestre; nosotros lo que hicimos fue una humorada sobre la autopsia del extraterrestre y quedó claro que lo que hicimos fue realmente un modelo de investigación periodística diciendo: 'Esto es trucho'", concluyó.

El día que Chiche Gelblung hizo enojar a Mirtha Legrand

El conductor hizo explotar a la Diva como nadie con una publicación en la revista Gente, donde él era el director. Sucede que un fotógrafo la sorprendió a ella y a Daniel Tinayre en la playa y les sacó una foto. La particularidad es que Mirtha estaba en malla.

En una nota con Caras, el mismo Chiche contó: “Fue fuerte la foto. Ella se veía gorda, con algo de celulitis. Es algo normal, es un ser humano. A mí no me pareció tan terrible. Reconozco que, si hubiera tenido más edad, lo habría pensado mejor, pero yo tenía 25 años”.

La foto que hizo enojar a Mirtha. Redes sociales

Mirtha lo llamó a su programa, lo invitó y se reconciliaron en vivo: “Ella se enojó, yo no. Siempre fue más una especie de caballito de batalla. Tengo buena relación con Chiquita”.