9 de septiembre de 2026 Inicio
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Banco Ciudad remata consolas PlayStations y otros productos: cómo participar y cuáles son los precios base

Según indicaron, estarán disponibles 120 lotes de diferentes productos que se subastarán de manera escalonada entre los meses de septiembre y octubre.

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Cómo participar del remate de PlayStation.

Cómo participar del remate de PlayStation.

El Banco Ciudad anunció el lanzamiento de una serie de subastas de PlayStation y otros artefactos por cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En total, se pondrán a la venta más de 120 lotes de productos secuestrados y decomisados que incluyen desde tecnología y joyería hasta insumos para la construcción, alimentos para animales y repuestos.

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Los remates se realizarán de manera escalonada entre septiembre y octubre a través de la plataforma digital del banco. Las subastas se organizan según el tipo de producto y la provincia donde se encuentran almacenados.

Parlantes y audio

La subasta será el 10 de septiembre a las 11. Se ofrecerán 47 lotes con equipos JBL (Charge 5 y Boombox 3), Xiaomi y otras marcas ubicados en Posadas, Misiones. Los precios base parten desde los $19.000 (con cauciones desde $3.800).

Joyería y bijouterie

Los dos lotes en Río Gallegos que suman 1.416 piezas se rematarán el 11 de septiembre a las 11. El primer lote reúne más de 7 kilos en piezas de oro y plata (base de $15.131.810), mientras que el segundo incluye bijouterie y dijes de fantasía (base de $1.636.089).

Consolas y tecnología

El 24 de septiembre a las 11 saldrán a remate 54 lotes con 45 consolas PlayStation 5 (versiones Digital y con lectora de 1 TB / 825 GB), modelos de PS4, Xbox, joysticks y consolas portátiles distribuidos en Misiones, Formosa y Corrientes. La base para una PS5 arranca en $350.000 con un depósito en garantía de $70.000.

Cu&aacute;les son los precios base para subastar una PlayStation

Cuáles son los precios base para subastar una PlayStation

Construcción

El 1 de octubre desde las 11 se subastarán tres lotes de machimbre de PVC para cielorrasos en Concordia, Entre Ríos, que suman 219 paquetes (2.070 m²) con bases que inician en $1.355.737,50.

Bebidas y aceites automotores

El 8 de octubre a las 11:00 hs se rematarán 252 botellas de aperitivo Capri (base de $472.500) y a las 11:30 hs, 13 lotes de lubricantes Castrol fabricados en 2023. Ambos lotes están en Concordia.

Granos de soja

El 15 de octubre a partir de las 11 cierra el cronograma un lote de 34.300 kg de soja no aptos para consumo humano (destinados a alimento balanceado) ubicados en El Soberbio, Misiones, con un valor base de $3.944.500.

Subasta de PlayStation: cómo hacer para participar

Los interesados deben registrarse en el sitio web de subastas del Banco Ciudad, seleccionar el lote de su interés, aceptar las condiciones de venta y realizar la transferencia de la caución o depósito en garantía requerido para quedar habilitados a realizar ofertas el día del remate.

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