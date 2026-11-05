De economista del FMI en África a la presidencia de Paraguay: auge y desenlace del mandato de Santiago Peña

Cómo el economista que formó parte del Fondo Monetario Internacional y lideró el Ministerio de Hacienda paraguayo, llegó a la cumbre del Poder Ejecutivo de su país, y las claves financieras que dinamitaron su gestión antes de tiempo.

Santiago Peña (47) comenzó su carrera en Economía en el sector técnico y terminó llegando a la presidencia de Paraguay.

La trayectoria pública y profesional de Santiago Peña se caracterizó por un acelerado ascenso en el ámbito técnico económico y financiero antes de su llegada a la cima del Poder Ejecutivo. Formado en la Universidad Católica de Asunción y con un posgrado en la Universidad de Columbia, el economista consolidó sus primeras bases en la gestión pública dentro del Banco Central del Paraguay, experiencia que posteriormente lo llevó a dar el salto a organismos internacionales de primer nivel.

En una entrevista brindada para LN+ en 2022, Peña dio detalles de su trayectoria y contó que empezó muy joven su carrera en Economía por lo que acumula una larga trayectoria. “Comencé trabajando en el área de investigación del Banco Central de Paraguay, en el mundo técnico, académico, docente y diez años después fui a trabajar al FMI a Washington en representación de los países de África” .

Tras terminar su maestría en la Universidad de Columbia, entre 2009 y 2012 se instaló en Washington D.C. para trabajar en el Departamento Africano del organismo. Ahí se dedicó de lleno al análisis macroeconómico y a dar asesoramiento financiero para varios países de la zona. Toda esa experiencia técnica le sirvió para coescribir en 2013 un trabajo de investigación publicado por el propio organismo sobre cómo mejorar la eficiencia del sector bancario en el África subsahariana.

“En un momento de la vida me llegó la oportunidad de volver al país como director del Banco Central y el director más joven de la historia de la entidad, en el gobierno de Fernando Lugo (izquierda paraguaya). Vuelvo después del juicio político a Federico Franco y llego al directorio del Banco Central. En 2013 hay un cambio de gobierno y después de un año y medio de haber estado en el gobierno me convertí en el ministro de Economía más joven del país”, relató.

Al dejar el ministerio, Peña se incorporó activamente al ámbito empresarial y financiero privado donde formó parte del directorio del Banco Amambay (entidad ligada al Grupo Cartes, posteriormente transformada y rebautizada en su estructura comercial como Ueno bank / Ueno Holding). Asimismo, mantuvo nexos comerciales directos como socio del Grupo Vázquez (propietario de Ueno Bank) hasta fechas recientes de su mandato presidencial.

Presidencia y Desenlace por la crisis financiera

Santiago Peña asumió la presidencia de la República en agosto de 2023. Durante su administración, los depósitos estatales y fondos públicos en Ueno Bank experimentaron un crecimiento masivo. En noviembre de 2026, una grave crisis financiera e institucional —desencadenada por la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central y denuncias de presuntos conflictos de intereses— acorraló al economista pródigo.

Ante la pérdida de apoyo político de su propio partido y la inminente aprobación de un juicio político en el Congreso, Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia el 5 de noviembre de 2026.

“En uno de los momentos más difíciles de mi vida, con el corazón puesto en el Paraguay y la convicción de que nuestra República debe estar por encima de cualquier persona o circunstancia. La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. Hoy nos toca la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la república. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas", expresó Peña.

Al momento, deberá asumir su vicepresidente, Pedro Alliana, a quien también querían llevar a un juicio político, pero la Cámara Baja votó en contra y podrá asumir.