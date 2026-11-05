5 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Elecciones en Israel: con el respaldo de las listas árabes, el opositor a Netanyahu alcanzó más de 61 escaños

Las listas Conjunta y Árabe Unida anunciaron que respaldarán a Gadi Eisenkot como primer ministro luego de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, reconociera los resultados electorales pese a los cuestionamientos de Benjamín Netanyahu.

Por
Gadi Eisenkot fue jefe militar de Benjamín Netanyahu.

Gadi Eisenkot fue jefe militar de Benjamín Netanyahu.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, aceptó este miércoles como legalmente vinculantes los resultados certificados de las elecciones parlamentarias de la última semana, pese a los cuestionamientos de Benjamín Netanyahu, y comenzó a recibir las recomendaciones de cada partido para conformar el próximo gobierno.

Te puede interesar:

Seguí en vivo la sesión del Senado de Paraguay

A diferencia del procedimiento seguido tras elecciones anteriores, Herzog optó por convocar primero a los partidos más pequeños, avanzando en orden ascendente según su representación parlamentaria. Este jueves, la Lista Conjunta anunció que recomendaría a Gadi Eisenkot y elevó su total a 67 apoyos, según publicaron la Agencia Judía de Noticias (AJN) y Al Jazeera.

Las consultas comenzaron el miércoles por la tarde con los representantes del Sionismo Religioso, quienes recomendaron a Netanyahu para la formación del gobierno. Más tarde esa misma noche, se unieron a los representantes de Zehut y Shas; el jueves hicieron lo propio Otzma Yehudit y, como era de esperar, el Likud.

Por otro lado, Yisrael Beytenu recomendó a Eisenkot el miércoles, mientras que Ra’am, Los Demócratas, Together y Yashar! se sumaron el jueves. La Lista Conjunta se sumó a este bloque cuando Yashar!, el partido de Eizenkot, todavía no había realizado la recomendación.

"La Lista Conjunta anunció hoy, jueves, que informará esta noche al Presidente del Estado, Isaac Herzog, de su decisión de recomendar que Gadi Eisenkot sea el encargado de formar gobierno", adelantaron desde la Lista Conjunta en un comunicado.

Gadi Eisenkot fue jefe militar de Benjamín Netanyahu.

Gadi Eisenkot fue jefe militar de Benjamín Netanyahu.

El partido Judaísmo Unido de la Torá decidió no recomendar a ninguno de los candidatos. Según informó The Times of Israel, la facción ultraortodoxa rompió con Netanyahu debido a que su coalición no logró aprobar una ley que eximiera a los judíos ultraortodoxos del servicio militar.

Cómo quedó el respaldo a Gadi Eisenkot y a Benjamín Netanyahu

El recuento final arroja 67 recomendaciones para Eisenkot, frente a las 46 para Netanyahu. Por consiguiente, se espera que Eisenkot reciba el mandato del presidente Herzog.

Una vez concluidas las consultas, Herzog elegirá al candidato que considere mejor posicionado para formar una coalición, casi con toda seguridad Netanyahu o Eisenkot. Dispone de varios días para anunciar su decisión, tras lo cual el nominado tendrá 28 días para formar gobierno, con una posible prórroga de 14 días.

Noticias relacionadas

santiago pena aseguro que se presentara al juicio politico: colaborare con las instituciones

Santiago Peña aseguró que se presentará al juicio político: "Colaboraré con las instituciones"

José Luis Chilavert cruzó a los principales referentes del Partido Colorado.

"Cárcel para todos": el reclamo de José Luis Chilavert tras el colapso de Ueno Bank en Paraguay

Santiago Peña (47) comenzó su carrera en Economía en el sector técnico y terminó llegando a la presidencia de Paraguay. 

De economista del FMI en África a la presidencia de Paraguay: auge y desenlace del mandato de Santiago Peña

Piden la renuncia de Santiago Peña. 

La presión opositora que condujo a la renuncia de Santiago Peña: cómo avanza el juicio político

Santiago Peña presentó su renuncia como presidente de Paraguay.
play

Por qué renunció Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

Críticas a la gestión de Santiago Peña.

C5N en Paraguay: la reacción de la gente tras la renuncia del presidente Santiago Peña

Rating Cero

¿Qué puntaje le puso Mariano Martinez al look de casamiento de su ex?

No le quedó otra: Mariano Martínez reaccionó al ver las fotos de la boda de su ex, Lali Espósito, con Pedro Rosemblat

El cuerpo de Daniel Bifulco no presentaba signos de violencia. 

Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte de Daniel Bifulco

Melody Luz, orgullosa de su origen.

"Aguante San Martín, aguante Chaca": la contundente respuesta de Melody Luz a Mariana Nannis tras sus frases discriminatorias

Mariana Nannis causó revuelo con sus declaraciones discriminatorias.

"Yo no tengo la culpa si nació en San Martín": la frase discriminatoria de Mariana Nannis para Melody Luz

Franco Colapinto y Maia Reficco, ¿una nueva oportunidad en el amor?

¡Reconciliación bomba! Franco Colapinto y Maia Reficco, otra vez juntos: la foto que desató los rumores

Franco Colapinto y Maia Reficco, ¿juntos otra vez?

Filtraron la foto que confirmaría la reconciliación de una pareja muy querida: "Ella lo fue a ver"

últimas noticias

play

Seguí en vivo la sesión del Senado de Paraguay

Hace 10 minutos
Por la visita de León XIV, la Marcha del Orgullo cambiará su recorrido y partirá desde Lima y Avenida de Mayo.

Dos escenarios, una feria y shows en vivo: cómo será la Marcha del Orgullo 2026

Hace 25 minutos
¿Qué puntaje le puso Mariano Martinez al look de casamiento de su ex?

No le quedó otra: Mariano Martínez reaccionó al ver las fotos de la boda de su ex, Lali Espósito, con Pedro Rosemblat

Hace 25 minutos
El cuerpo de Daniel Bifulco no presentaba signos de violencia. 

Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte de Daniel Bifulco

Hace 26 minutos
La humorada de poner a una clienta en el baúl de un auto terminó con una tibia excusa.

Entre Ríos: fuerte repudio tras una publicidad donde ocultaban a una mujer en una bolsa de consorcio

Hace 28 minutos