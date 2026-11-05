Elecciones en Israel: con el respaldo de las listas árabes, el opositor a Netanyahu alcanzó más de 61 escaños

Las listas Conjunta y Árabe Unida anunciaron que respaldarán a Gadi Eisenkot como primer ministro luego de que el presidente de Israel, Isaac Herzog, reconociera los resultados electorales pese a los cuestionamientos de Benjamín Netanyahu.

El presidente de Israel, Isaac Herzog , aceptó este miércoles como legalmente vinculantes los resultados certificados de las elecciones parlamentarias de la última semana, pese a los cuestionamientos de Benjamín Netanyahu , y comenzó a recibir las recomendaciones de cada partido para conformar el próximo gobierno .

A diferencia del procedimiento seguido tras elecciones anteriores, Herzog optó por convocar primero a los partidos más pequeños , avanzando en orden ascendente según su representación parlamentaria. Este jueves, la Lista Conjunta anunció que recomendaría a Gadi Eisenkot y elevó su total a 67 apoyos, según publicaron la Agencia Judía de Noticias (AJN) y Al Jazeera.

Las consultas comenzaron el miércoles por la tarde con los representantes del Sionismo Religioso, quienes recomendaron a Netanyahu para la formación del gobierno. Más tarde esa misma noche, se unieron a los representantes de Zehut y Shas ; el jueves hicieron lo propio Otzma Yehudit y, como era de esperar, el Likud .

Por otro lado, Yisrael Beytenu recomendó a Eisenkot el miércoles, mientras que Ra’am , Los Demócratas , Together y Yashar! se sumaron el jueves. La Lista Conjunta se sumó a este bloque cuando Yashar!, el partido de Eizenkot, todavía no había realizado la recomendación.

"La Lista Conjunta anunció hoy, jueves, que informará esta noche al Presidente del Estado, Isaac Herzog, de su decisión de recomendar que Gadi Eisenkot sea el encargado de formar gobierno ", adelantaron desde la Lista Conjunta en un comunicado.

Gadi Eisenkot fue jefe militar de Benjamín Netanyahu.

El partido Judaísmo Unido de la Torá decidió no recomendar a ninguno de los candidatos. Según informó The Times of Israel, la facción ultraortodoxa rompió con Netanyahu debido a que su coalición no logró aprobar una ley que eximiera a los judíos ultraortodoxos del servicio militar.

Cómo quedó el respaldo a Gadi Eisenkot y a Benjamín Netanyahu

El recuento final arroja 67 recomendaciones para Eisenkot, frente a las 46 para Netanyahu. Por consiguiente, se espera que Eisenkot reciba el mandato del presidente Herzog.

Una vez concluidas las consultas, Herzog elegirá al candidato que considere mejor posicionado para formar una coalición, casi con toda seguridad Netanyahu o Eisenkot. Dispone de varios días para anunciar su decisión, tras lo cual el nominado tendrá 28 días para formar gobierno, con una posible prórroga de 14 días.