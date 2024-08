Lucía de Gran Hermano contó detalles de la infidelidad de Nicolás: "No me debería haber metido"

Con respecto al momento en el que compartió una noche de romance con Nicolás, la salteña explicó: "Yo me metí en una relación que no me debería haber metido. No estaba claro el final de la otra relación cuando estuvimos". Esto último va de la mano con el descargo del finalista de Gran Hermano, quien aseguró que Florencia le había cortado a través de WhatsApp.

Nicolás Grosman, Lucía Maidana y Florencia Regidor Gran Hermano 2023 Lucía estuvo con Nicolás mientras Florencia seguía siendo la pareja. Capturas Telefe

Para finalizar, Lucía se puso a llorar por el motivo detrás de su invitación al canal de streaming: "Lo que más me duele es que mi sueño era venir a Luzu. Estoy cumpliendo mi sueño y no lo estoy disfrutando. Hoy no me importa lo que digan de mí, pero se están metiendo con vínculos que me importan de verdad". De esta manera, buscó dejar el tema en el pasado.

Embed LUCIA ROMPE EN LLANTO



"Que mierda son algunos medios de comunicación, te cagan la vida y los vínculos [..] lo de la cena y la pileta es mentira [..] me metí en una relación que no me tenía que haber metido [..] estoy cumpliendo mi sueño de venir a Luzu y no lo puedo disfrutar" pic.twitter.com/1AA48M5zYQ — TRONK (@TronkOficial) August 27, 2024

