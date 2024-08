Lucía Maidana rompió el silencio tras la infidelidad de Nicolás Grosman a Florencia Regidor: "Estoy..."

Este mensaje es bastante llamativo y deja en claro que la exfutbolista de Vélez Sarsfield no quiere quedar pegada a todo lo que se le está diciendo a Grosman. En estos casos siempre hay que remarcar que quien fue infiel fue él, aunque ella podría haberse negado a estar con una persona que tenía una relación amorosa activa.

Si bien esto pareció muy breve, su hermana gemela Jacinta fue quien dio un paso adelante para hablar sobre lo ocurrido. "No voy a entrar en un juego que no va con mis valores y mi educación. No me chupa un huevo todo lo que está pasando. Si me muestro desinteresada o salgo con mis amigas es porque no quiero que este juego violento me limite", comenzó por expresar.

Luego, hizo referencia a cómo se encuentra Lucía: "No es un juego la vida real. No es un juego estar jugando con la sensibilidad, afectividad y la salud mental de una persona. No es un juego estar metiendo a mi familia". Así, dejó en claro que está muy enojada con la situación y el acoso que recibieron en redes sociales.

Para finalizar, explicó: "No niego ni afirmo si pasó o no. No justifico ni banco una infidelidad porque va contra mis valores. Solo afirmo que Luchi nunca fue mala y siempre estuvo ahí, abriendo las puertas de su casa a todos". Con estas palabras, sorprendió al dar a entender que podría haber más infidelidades de Nicolás con otras mujeres.

La periodista Laura Ubfal confirmó que en Gran Hermano 2024-25 habrá un participante "famoso", ya que no explicó qué tan conocido será y podría tratarse de un desconocido para muchos o de alguien amado por la gente.