El esperado descargo de Nicolás Grosman sobre la supuesta infidelidad: "Todo estaba terminado..."

"De hecho, a mí fue que me dijeron que ya no daba para más, y que todo estaba terminado incluso antes que llegue a Uruguay", continuó el comunicado del finalista de Gran Hermano 2023-24. Junto a esto agregó una captura de pantalla de su diálogo con su expareja y evidenció que ella le puso punto final a su relación amorosa.

Nicolás Grosman y Florencia Regidor Gran Hermano 2023 Nicolás y Florencia tuvieron una relación muy tóxica en Gran Hermano. Capturas Telefe

Tras este auténtico bombazo que cambia todo, Grosman explicó: "No me gusta salir a aclarar este tipo de cosas, pero me veo en la obligación dado a las difamaciones hacia mi persona". Con todo esto, buscó dejar en claro que no le fue infiel a Regidor ya que en ese momento supuestamente estaban separados.

Luego, directamente confirmó que estuvo con Lucía Maidana: "Y como yo no soy una persona que miente, luego le terminé aclarando lo que había pasado, que fue mínimo, en un contexto de amigos y después de haber recibido esos mensajes que ya vieron". Así, intentó quitarle importancia a lo sucedido.

Para finalizar, Nicolás envió un mensaje para todos sus seguidores: "No normalicemos dejar a una persona y volver a nuestra merced, como si nada hubiera pasado. Por eso, en mi comprensión, todo estaba terminado". De esta manera, confirmó que estuvo con Lucía pero aseguró que estaba separado de Florencia.

Nicolás Grosman descargo infidelidad Florencia Regidor Instagram Nicolás confirmó que estuvo con Lucía y aseguró que estaba separado de Florencia. Capturas Instagram

