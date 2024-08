Telefe confirmó el primer participante para la nueva edición de Gran Hermano: de quién se trata

La periodista Laura Ubfal confirmó que en Gran Hermano 2024-25 habrá un participante "famoso" , ya que no explicó qué tan conocido será y podría tratarse de un desconocido para muchos o de alguien amado por la gente .

Ante esta revelación, el panelista Cristian U decidió meterse de lleno en el tema: "Que metan a alguien que trabaje para el programa no para que sean autorreferencia. En el anterior Gran Hermano entraron un par que dije: '¿qué está haciendo en la puerta?'". Con estas palabras, aprovechó que no estaba en Telefe para pegarle al canal, lo que podría significar que no volverá dentro de algunos meses para el programa.

Para finalizar, el ganador de Gran Hermano 2011 contó quién quiere que entre: "Me gustaría sinceramente que entre Guido Kaczka por el nivel de inteligencia que tiene". De igual manera, hay un fuerte conflicto de intereses entre Telefe y eltrece, ya que son competencia y es imposible que lleguen a un acuerdo.

La pareja de Denisse González y Bautista Mascia, una de las tantas que surgieron en la edición 2023 de Gran Hermano, parece estar atravesando un momento complicado en su relación amorosa.