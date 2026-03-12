Tras el escupitajo, Matías Bottero redobló la apuesta y volvió a apuntar contra Mariano Iúdica El conductor de Entre dos suculentas se refirió nuevamente al episodio con el conductor en su programa y picanteó: “Yo creo que sirvió mucho show”. + Seguir en







Matías Bottero y Mariano Iúdica siguen el conflicto. Redes sociales

Luego de que Mariano Iúdica haya escupido en la cara a Matías Bottero en Entre dos suculentas tras no soportar las preguntas incómodas propias de la entrevista, el streamer volvió a referirse al tema y redobló la apuesta al admitir que todo lo sucedido le sirvió a su programa.

"Yo lo vengo bardeando mucho a Iúdica desde que hago Basura Semanal, ya viene de hace tiempo. Yo creo que le gusta el humor, siempre es más fácil reírse cuando bardean a otro que cuando bardean a uno mismo", inició Bottero en un móvil en LAM.

Y agregó: "Entonces, entiendo que por ahí vio las otras entrevistas, se cagó de risa, y después cuando le tocó a él, quizás ciertas cosas personales no se las bancó tanto, pero creo que a él le gusta. Los otros videos le encantaron. Por lo que él me dijo a mí, vio todos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tostibelen/status/2030831624200270116?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2030831624200270116%7Ctwgr%5E097b924595849619392e37f055451f1c63cc4911%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17733319686239930&partner=&hide_thread=false Mariano Iúdica le dijo “T3c4g4ria a trompadas” a Matías Bottero por un chiste



Matías Bottero: “Adoptaste un hijo, tenes un hijo de corazón, se podría decir…”



Iúdica: “Sí”



MB: “¿No era mejor dejarlo en la calle?”



Iúdica: “¿Por qué? ¿Pensas que en mi casa no están contentos?… pic.twitter.com/ChqaoEMuh7 — tosti (@tostibelen) March 9, 2026 Sin embargo, consideró que no entendió el humor referido a su persona, pero, en lugar de enojarse, destacó lo positivo: "Yo creo que sirvió, mucho show, todas las reacciones de él me parecieron muy buenas".

El streamer explicó que él entendió qué fue lo que generó el enojo: "Se pudrió un poquito cuando le toqué el tema del hijo adoptado, pero yo no sé si esta gente se incomoda, la gente que tiene tanta experiencia en medios no sé si se llega a incomodar. Yo creo que entendió el tipo de humor, creo que todas las preguntas estuvieron buenas, pero le afectó mucho el tema del hijo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2031531696424661333&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] "Sirvió, mucho show, todas las reacciones de él me parecieron muy buenas": Matías Bottero cree que a Iúdica "le gusta el humor", aunque "siempre es más fácil reírse" de "cuando bardean a otro", y no se bancó "ciertas cosas personales".pic.twitter.com/Fumup824c1 https://t.co/EqfZgmB5Un — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 11, 2026 "Hay un momento que no salió, que por ahí después lo publico en miembros, cuando digo que mi papá viene a arreglarme las cosas de la casa y que está obligado a hacerlo por ser mi padre, y también se enojó ahí. Como que no le gustó que diga que mi viejo estaba obligado -por ser mi padre- a hacer cosas; que también se lo dije medio en chiste, pero se ve que el tema paternidad a Iúdica le afecta significativamente", concluyó Bottero.