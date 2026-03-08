IR A
IR A

Qué fue de la vida de Patrick Dempsey, uno de los galanes de Grey's Anatomy

El actor desarrolló proyectos en cine, televisión y en el deporte. También sostiene iniciativas solidarias vinculadas a la salud.

El actor diversificó su carrera y también profundizó intereses personales.

El actor diversificó su carrera y también profundizó intereses personales.

Redes sociales
  • El actor que interpretó al recordado Derek Shepherd en la televisión mantuvo una carrera activa tras dejar la serie médica.
  • Luego de su salida en 2015, amplió su trabajo en cine con producciones de distintos géneros.
  • También regresó a la pantalla chica con un rol dentro del universo de la franquicia Dexter.
  • Además de la actuación, sostiene una fuerte relación con el automovilismo y lidera proyectos solidarios.

Durante muchos años, Patrick Dempsey estuvo estrechamente vinculado a uno de los personajes más populares de la televisión contemporánea. Su interpretación del neurocirujano Derek Shepherd lo convirtió en una figura central de Grey's Anatomy y generó una fuerte conexión con el público que siguió la serie durante más de una década.

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.
Te puede interesar:

Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre

Cuando el actor se despidió de la historia en 2015, la salida marcó un momento importante para los seguidores del drama médico. Pese a eso, ese paso no significó un alejamiento del mundo del entretenimiento, sino el inicio de una etapa con nuevas oportunidades profesionales en distintos formatos.

Con el paso de los años, el actor diversificó su carrera y también profundizó intereses personales que ya formaban parte de su vida, lo que le permitió construir un camino que va más allá del personaje que lo llevó a la fama internacional.

Patrick Dempsey

Que fue de la vida de Patrick Dempsey, de Grey's Anatomy

Luego de abandonar el hospital ficticio de Seattle, el actor comenzó a enfocarse con mayor intensidad en proyectos cinematográficos. Entre estos participó en Disenchanted, una producción de tono romántico y familiar en la que retomó un registro cercano al que lo hizo popular entre el público. También integró el elenco de Ferrari, una historia centrada en el mundo del automovilismo que guarda relación directa con una de sus grandes pasiones fuera de la actuación.

En televisión, volvió a llamar la atención al incorporarse a la franquicia de Dexter a través de la precuela Dexter: Original Sin. En este proyecto asumió un papel más oscuro y dramático, una faceta distinta a la que el público solía asociar con su personaje de “McDreamy”.

Patrick Dempsey

Paralelamente, el artista consolidó su vínculo con el automovilismo. Con su propio equipo, conocido como Dempsey Racing, participa en competiciones y gestiona iniciativas relacionadas con las carreras. Esta actividad no se limita a una afición ocasional, ya que formó parte de eventos importantes y se ha ganado respeto dentro de ese ambiente.

En el plano personal mantiene una vida familiar estable junto a su esposa Jillian Fink, con quien está casado desde 1999 y tiene tres hijos. Además impulsa el trabajo del Dempsey Center, una institución dedicada a brindar acompañamiento y asistencia a personas con cáncer y a sus familias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los dinosaurios (2026) es una miniserie documental de Netflix, producida por Steven Spielberg y narrada por Morgan Freeman, que explora la vida, el auge y la desaparición de los dinosaurios.
play

Los dinosaurios es el nombre de la miniserie de Netflix ideal para los fans de Jurassic Park: de qué se trata

Las Series disponibles en Netflix que son perfectas para los amantes de las historias complejas
play

Acción, crimen y suspenso: esta famosa serie apareció en Netflix con un nombre menos conocido pero igual es tendencia

Desde los primeros protodinosaurios hasta la extinción masiva del Cretácico..
play

Esta miniserie de solo 4 capítulos es ideal para fans de Jurassic Park y ya está en Netflix: cómo se llama

La serie del momento en Netflix.
play

Esta famosa serie televisiva de detectives y misterio llegó a Netflix y está entre lo más visto: cómo encontrarla

Las Series en Netflix que son imperdibles para los amantes del animé
play

Este animé de 2024 llegó a Netflix, tiene nuevos capítulos y está siendo furor entre los usuarios: como se llama

Baki-Dou: El samurái invencible narra el regreso de Baki Hanma tras la batalla con su padre, enfrentando el aburrimiento hasta que el legendario samurái Miyamoto Musashi es clonado a partir de su ADN y alma. 
play

Cuál es la trama de Baki-Dou: El samurái invencible, el animé que se destaca en Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Mojtaba Khamenei.

El hijo del ayatolá Ali Khamenei podría ser nombrado nuevo líder supremo de Irán

Hace 8 minutos
La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.

Una actriz de En el barro reveló la intimidad de su escena de sexo con L-Gante: "Estuvo súper predispuesto"

Hace 26 minutos
Los bombardeos en el Líbano ya dejaron más de 300 víctimas fatales.

Israel intensificó su ofensiva en el sur del Líbano: al menos 20 muertos

Hace 36 minutos
La directora estaba en la escuela rural 4.163 del paraje El Traslado, Tartagal.

Urgencia sanitaria en Salta: una directora fue mordida por un murciélago y la evacuaron en helicóptero

Hace 1 hora
El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes declaró el estado de alerta máxima 

Guerra en Medio Oriente: Irán lanzó nuevos misiles contra Tel Aviv y Abu Dabi

Hace 1 hora