Qué fue de la vida de Patrick Dempsey, uno de los galanes de Grey's Anatomy El actor desarrolló proyectos en cine, televisión y en el deporte. También sostiene iniciativas solidarias vinculadas a la salud.







El actor diversificó su carrera y también profundizó intereses personales. Redes sociales

El actor que interpretó al recordado Derek Shepherd en la televisión mantuvo una carrera activa tras dejar la serie médica.

Luego de su salida en 2015, amplió su trabajo en cine con producciones de distintos géneros.

También regresó a la pantalla chica con un rol dentro del universo de la franquicia Dexter.

Además de la actuación, sostiene una fuerte relación con el automovilismo y lidera proyectos solidarios. Durante muchos años, Patrick Dempsey estuvo estrechamente vinculado a uno de los personajes más populares de la televisión contemporánea. Su interpretación del neurocirujano Derek Shepherd lo convirtió en una figura central de Grey's Anatomy y generó una fuerte conexión con el público que siguió la serie durante más de una década.

Cuando el actor se despidió de la historia en 2015, la salida marcó un momento importante para los seguidores del drama médico. Pese a eso, ese paso no significó un alejamiento del mundo del entretenimiento, sino el inicio de una etapa con nuevas oportunidades profesionales en distintos formatos.

Con el paso de los años, el actor diversificó su carrera y también profundizó intereses personales que ya formaban parte de su vida, lo que le permitió construir un camino que va más allá del personaje que lo llevó a la fama internacional.

Patrick Dempsey Redes sociales Que fue de la vida de Patrick Dempsey, de Grey's Anatomy Luego de abandonar el hospital ficticio de Seattle, el actor comenzó a enfocarse con mayor intensidad en proyectos cinematográficos. Entre estos participó en Disenchanted, una producción de tono romántico y familiar en la que retomó un registro cercano al que lo hizo popular entre el público. También integró el elenco de Ferrari, una historia centrada en el mundo del automovilismo que guarda relación directa con una de sus grandes pasiones fuera de la actuación.

En televisión, volvió a llamar la atención al incorporarse a la franquicia de Dexter a través de la precuela Dexter: Original Sin. En este proyecto asumió un papel más oscuro y dramático, una faceta distinta a la que el público solía asociar con su personaje de “McDreamy”.

Patrick Dempsey Instagram Paralelamente, el artista consolidó su vínculo con el automovilismo. Con su propio equipo, conocido como Dempsey Racing, participa en competiciones y gestiona iniciativas relacionadas con las carreras. Esta actividad no se limita a una afición ocasional, ya que formó parte de eventos importantes y se ha ganado respeto dentro de ese ambiente. En el plano personal mantiene una vida familiar estable junto a su esposa Jillian Fink, con quien está casado desde 1999 y tiene tres hijos. Además impulsa el trabajo del Dempsey Center, una institución dedicada a brindar acompañamiento y asistencia a personas con cáncer y a sus familias.