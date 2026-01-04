Heated Rivalry, la serie furor en el mundo que llega a Argentina: todo lo que tenés que saber antes del estreno

En tan solo días, la producción canadiense basada en la serie de libros "Game Changers" de la autora Rachel Reid, se volvió un fenómeno en internet. La historia sigue a dos jugadores de hockey, eternos rivales, que terminan enamorándose entre el hielo y habitaciones de hotel.

La adaptación de Heated Rivalry, basada en los libros escritos por Rachel Reid y creada y dirigida por Jacob Tierney, se convirtió en uno de los éxitos inesperados de 2025 a nivel mundial. Con tan solo seis episodios, este romance queer generó una fiebre que está lejos de apagarse: edits en TikTok, fanfictions, clubes de lectura, remeras, tatuajes y hasta una inesperada aparición de los actores en la plataforma de erótica Quinn.

El libro Heated Rivalry, publicado en 2023, es el segundo de la serie Game Changers, compuesta por seis novelas del género sports romance (romance ambientado en el mundo del deporte) y smut, es decir, con un componente sexual explícito.

Allí se presentan sus protagonistas: Shane Hollander , capitán del equipo de hockey Montreal Voyageurs , e Ilya Rozanov , estrella de los Boston Bears y su eterno rival. De cara al público, ambos se "detestan" y dentro de la pista de hielo se enfrentan con una rivalidad feroz. Sin embargo, lejos de las miradas ajenas, comienzan a vincularse de otra manera hasta terminar como amantes o lovers, cómo diría Ilya.

La historia de Shane e Ilya se desarrolla a lo largo de seis años en el primer libro, Heated Rivalry y varios años después en el segundo, The Long Game. La propia autora aseguró que los personajes “ nunca han salido de mi mente, por lo que creo que escribir más sobre ellos es inevitable” , una declaración que mantiene expectantes a los fanáticos, que esperan volver a encontrarse con esta pareja en el papel.

El éxito sostenido de la saga impulsó finalmente su adaptación audiovisual, centrada en la historia entre el canadiense Hollander y el ruso Rozanov. La noticia elevó las expectativas de quienes ya conocían el universo de Reid y, tras la publicación del tráiler, también despertó el interés de un público completamente nuevo para este romance queer (historias de amor que se desarrollan por fuera de la heterosexualidad normativa).

La serie se estrenó en la plataforma canadiense Crave, de Bell Media, y fue replicada en distintos países a través de HBO Max. Hudson Williams interpreta al metódico y centrado Shane Hollander, mientras que Connor Storrie encarna al carismático y rebelde Ilya Rozanov.

Heated Rivalry: Hudson Williams y Connor Storrie, la nueva obsesión de internet

El furor inesperado provocó que tanto Williams como Storrie recibieran una atención mediática inmediata y avasallante. A principios de noviembre, sus cuentas de Instagram apenas superaban los miles de seguidores; hoy, ambos superan el millón.

Aunque la química entre los protagonistas es innegable y la serie incluye escenas sexuales explícitas que, en un primer momento, impulsaron su viralización en redes como X, ese no es su rasgo más llamativo.

Con el correr de los episodios, lo que termina imponiéndose es la historia de amor: el recorrido íntimo de dos personas que se enamoran y construyen un vínculo en un contexto atravesado por prejuicios, mandatos y los desafíos que impone su sexualidad frente al mundo que los rodea.

Mucho más que sexo

En redes sociales, los y las fanáticas no dudaron en hablar sin ningún tipo de pudor sobre los cuerpos de Williams y Storrie. En una entrevista con Entertainment Weekly, ambos bromearon al respecto. “Bueno, antes que nada, mi trasero ha sido un gran tema de conversación”, dijo Storrie entre risas, mientras que Williams agregó: “Es un trasero estupendo”.

En la misma nota, los actores reflexionaron sobre las escenas de sexo y la dualidad del fandom: quienes se quedan con lo picante y quienes destacan que el romance es el verdadero motor de la historia. En ese sentido, los encuentros íntimos entre Shane e Ilya resultan esenciales para mostrar cómo ambos se descubren emocionalmente y comienzan a construir un vínculo.

Para Williams y Storrie, esas escenas se viven desde un lugar mucho más técnico: “Los fans captan la espontaneidad, pero nosotros vemos mecánica. Vemos técnica, ensayo. Vemos a Chala [Hunter, coordinadora de intimidad] diciendo: ‘¡Un poco más arriba! ¡Un poco más abajo!’”.

Tanto el director como los protagonistas remarcaron la importancia del rol de Chala Hunter como coordinadora de intimidad. Pero, ¿por qué sorprende tanto este nivel de intimidad queer en pantalla? En una entrevista con ELLE, Hunter explicó que “se siente importante y emocionante porque se trata de representación. La historia, en definitiva, trata de celebrar eso a través de estos personajes”.

Además, añadió: “Retratar la alegría y el sexo queer sin insinuarlo ni implicarlo es poco común. Celebrar el sexo, la alegría y el amor queer no se retrata tanto en los medios. El sexo es una parte fundamental del viaje emocional, físico y psicológico que atraviesan estos personajes. Es fiel a la experiencia humana”.

Ser testigo de un romance entre la intimidad y lo spicy

El público mayoritario de la serie es femenino, lo que abrió un debate en redes sobre por qué este tipo de romances generan tanto interés entre las mujeres.

Sobre este tema, Rachel Reid, hizo referencia durante una entrevista para The Glove donde afirmó que "algunos de los comentarios que he recibido indican que, a muchas mujeres, les cuesta disfrutar del erotismo o el romance si involucra a una mujer, a veces debido a su propio pasado oscuro con hombres. Para las mujeres que aún se sienten atraídas por los hombres, puede ser una buena vía de escape no tener un personaje con el que se sientan identificadas".

Mientras que el director de la serie añadió "también hay algo en que las mujeres se sientan atraídas por la vulnerabilidad masculina que no está presente en los romances MF (hombre-mujer), donde los roles masculinos tienden a ser más clásicos, masculinos y estoicos. En los romances MM (hombre-hombre), hay mucha más vulnerabilidad".

Micaela, vive en Australia y es bookfluencer, contó que tras ver el tráiler de la serie corrió a leer los libros y, desde ahí no paró. “Hay un surgimiento de adaptaciones de historias entre dos hombres, muchas veces sin una fuente literaria previa. Si bien el boom fue con Heartstopper o Red, White & Royal Blue, siempre hubo propuestas más de nicho, como Skam ”, explicó.

Heartstopper es una adaptación de Netflix de la novela gráfica de Alice Oseman, mientras que Red, White & Royal Blue, basada en la novela de Casey McQuiston, ya confirmó una segunda parte. O en el caso de Skam, una serie de televisión noruega sobre la vida cotidiana de los adolescentes en Hartvig Nissen.

“Lo spicy no es lo único que tiene para ofrecer. Creo que Hudson dijo algo así como ‘vengan por el hot sex, pero quédense por el amor y el lado romántico’. Eso encapsula muy bien la adaptación”, añadió Micaela en sucanal de YouTube (Apolimia Reads) brinda reseñas sobre libros y también sobre los capítulos de la serie.

Durante años, Shane e Ilya solo saben comunicarse a través del sexo: “Es algo crucial. Era la única forma que tenían de vincularse, atravesados por sus problemas personales. Por eso tenía que estar en la serie”.

Para Micaela, cada escena cuenta. “No son hombres estereotipados, sus personalidades son interesantes y la serie las potencia. Creo que el éxito también tiene que ver con que muchas mujeres, queer u heterosexuales, siempre van a bancar estas historias. Las mujeres nos apoyamos y terminamos encontrándonos en los mismos espacios”.

Ese fenómeno también empieza a replicarse a nivel local. En Argentina, aunque la serie aún no se estrenó y se espera su llegada en enero por HBO Max, ya surgieron clubes de lectura para leer los dos libros y compartir la experiencia.

Es el caso de Book and Wine, un club impulsado por bookinfluencers como @v.worldofbooks, @anaopinadetodo, @loslibritosdepau y @nvs.bookworm, que organizaron dos juntadas para el mes de enero con la idea de patinar, merendar y debatir sobre la historia de Ilya y Shane.

Cuáles son los libros escritos por Rachel Reid de la saga "Game Changers"

Si bien Rachel Reid lanzó sus libros en cierto orden, no es necesario leerlos de esa manera, todos ellos tienen algo en común, el hockey y el amor, y en algunos de ellos las historias se entrecruzan con otros protagonistas de la saga.

Rachel es canadiense y desde siempre le gustó el hockey, a lo largo de los años y dejó plasmadas varias de sus ideas en esta serie de libros.

En relación con lo erótico y el romance, la autora expresó en diálogo con The Glove que recuperó el uso del término "sexo erótico", para definirlos, una "palabra que suele usarse con desdén para todo este género: romance erótico, romance intenso. Hay bastante sexo en mis libros y no intento ocultarlo. No me avergüenzo de ello. Pero es algo distinto de la literatura erótica".

En cuanto a la popularidad de sus creaciones, su vida cambió cuando Jacob Tierney, director y productor canadiense, le mandó un mensaje directo por Instagram, interesado en adaptar Heated Rivalry. "Recibir ese mensaje en ese momento fue muy importante para mí. Era justo lo que necesitaba", expresó Reid en su momento para Today. El mensaje de Tierney llegó un tiempo después de que Rachel sea diagnosticada con la enfermedad de Parkinson en 2023.

Sobre su enfermedad, durante una entrevista con Variety explicó "me está dificultando escribir porque apenas puedo controlar el mouse. No puedo teclear por mucho tiempo. Me cuesta estar sentada en una silla durante períodos largos. Necesito encontrar nuevas formas de escribir. No sé si será el dictado por voz. No sé si podré escribir así porque no se siente natural, pero tengo que encontrar alguna solución porque ahora me toma muchísimo tiempo escribir".

Lista de libros:

Game Changer Heated Rivalry Tough Guy Common Goal Role Model The Long Game

Se espera que el lanzamiento de"Más que Rivales", la edición traducida al español vea la luz el próximo 26 de marzo a través de Somos Infinito Libros, la editorial Motena y traducida por Ana Mata Buil. Por el momento no se sabe con seguridad la fecha exacta en que la serie llegará a la Argentina de la mano de HBO Max.

Hudson Williams y Connor Storrie narran una novela erótica en Quinn

Williams y Storrie firmaron contrato por tres temporadas de Heated Rivalry. La segunda recién estaría lista para 2027, pero ante la larga espera, la aplicación Quinn decidió capitalizar su popularidad y convocarlos para narrar una novela erótica en la piel de dos nuevos personaes: Dane y Finn.

Quinn, que se define como una plataforma de “historias de audio picantes”, lanzó dos de los tres episodios de media hora titulados Ember & Ice. Ambientada en un mundo de fantasía, la historia presenta a ambos actores como hadas y sigue el romance entre los príncipes Dane y Finn, herederos de los reinos rivales Solari y Lunare.

La aplicación es conocida por sumar a actores y actrices del momento, como Andrew Scott, Tom Blyth, Jamie Campbell Bower, Manny Jacinto, Jesse Williams, Victoria Pedretti, Thomas Doherty, Lucien Laviscount y Katherine Moennig.