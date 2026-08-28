Mariana Muzlera, en medio del escándalo con Tini, rompió el silencio y habló de Alejandro Stoessel

La mamá de la artista tomó la palabra y salió con los tapones de punta a defender al empresario televisivo.

Durante una charla que mantuvo con Daniel Ambrosino, la madre de la artista defendió al padre de Tini frente a la polémica que surgió estos últimos días.

"Estuve hablando hasta un ratito nada más. Ella solamente quiere referirse solamente a la figura que hoy está puesta en duda que es la de Alejandro Stoessel" , comenzó leyendo el panelista de Intrusos.

“Lo que me dice textual es: Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual ", leyó textual Ambrosino.

Luego, a modo de cierre agregó Mariana: “ No existe un tipo más honesto. Es un tipo impecable, con valores y ética moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años ".

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

Frente a este testimonio, el periodista dejó en claro que la mamá de Tini quiere cuidar a la familia, a pesar de llevar varios años separados: “Mariana está cuidando a su familia: a Tini, a Francisco y a Alejandro, con quien se lleva muy bien".

LA MAMÁ DE TINI SALIÓ A DEFENDER A ALEJANDRO STOESSEL: "ES UN TIPO CON VALORES Y UNA MORAL INDISCUTIBLE"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/xJWwomYUpd — América TV (@AmericaTV) August 28, 2026

No fue su padre: revelaron quien gastó la fortuna de Tini Stoessel

En medio del escándalo de Tini Stoessel y su patrimonio, revelaron que una parte del dinero habría sido destinado para que su hermano, Francisco, haga negocios en el exterior, según Paula Varela de Intrusos. Esto habría enojado al artista y, si bien involucraría a su padre, habría otro responsable.

Fran Stoessel figuraría como propietario en varios emprendimientos comerciales y boliches del exterior como Banana en Madrid y su importante local llamado Sendero, ubicado en Costanera, según todo lo que explicó la panelista en el programa de América. También fue uno de los accionistas de La Casa Stream, pero ya no más.

Además, tendría vínculos en sociedades internacionales como QVT Management, una sociedad radicada en Estados Unidos compartida con su padre Alejandro Stoessel y vinculada a la facturación de contratos y acuerdos comerciales de la carrera de Tini.

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Paula Varela fue quien se refirió al tema y reveló que Tini comenzó a prestar atención a los negocios que hacía su hermano y a preguntarse de dónde provenía el dinero para llevarlos adelante. "Me contaban que una de las cosas que llamó mucho la atención es, por ejemplo, que Fran tiene muchos boliches, uno de ellos es el Banana de Madrid”, amplió la periodista sobre uno de los locales nocturnos que posee el joven en España.

Frente a esta situación, la reacción de la artista fue cuestionar los ingresos reales de su hermano. “Entonces lo que ella se pregunta en un punto es: perfecto, todo esto está a nombre de él, ¿de dónde lo hizo si no trabaja Fran? Todo esto se hizo con mi dinero, pero está a nombre de otras personas", agregó Paula sobre la frase que detonó la interna.