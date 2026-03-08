IR A
Los dinosaurios es el nombre de la miniserie de Netflix ideal para los fans de Jurassic Park: de qué se trata

Morgan Freeman y el cineasta unen fuerzas en esta fascinante viaje en el tiempo a la era de los dinosaurios.

Los dinosaurios (2026) es una miniserie documental de Netflix

La saga Jurassic Park (1993 - 2025) es una de las más míticas del cine. La franquicia de ciencia ficción, iniciada por Steven Spielberg hace 33 años, es una de las más exitosas y cuenta con numerosos fans en todo el mundo. Si eres uno de ellos, apunta bien esta fecha en el calendario: 6 de marzo. Hace solo dos días se estrenó en Netflix una miniserie producida por el cineasta y centrada en los dinosaurios.

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Los dinosaurios, que consta de cuatro episodios, es una ficción documental que viaja al pasado para contar la historia de estas criaturas que habitaron la Tierra hace más de 200 millones de años. La serie abarca desde la aparición de los dinosaurios a finales del Triásico hasta su extinción al final del Cretácico, causada principalmente por el impacto de un meteorito. El proyecto también explora de dónde vivieron, por qué fueron importantes y cómo evolucionaron.

Sinopsis de Los dinosaurios, la serie estreno de Netflix

Los dinosaurios es una secuela espiritual de La vida en nuestro planeta (2023) otra miniserie documental de ocho episodios de Netflix que se centra en la compleja vida en la Tierra y la historia de la evolución.

Además de Spielberg, hay otro nombre que comparten La vida en nuestro planeta y Los dinosaurios. El cineasta une fuerzas con Morgan Freeman de nuevo, que narra la versión en inglés de la miniserie.

Netflix ha confirmado algunos de los dinosaurios que aparecerán en la serie. Los espectadores verán pequeños protodinosaurios como el Marasuchus hasta gigantes como el Plateosaurus y el Mamenchisaurus. También acorazados como el Stegosaurus y el Ankylosaurus, que se enfrentan a depredadores como el Allosaurus y el Tyrannosaurus rex. Otros son leviatanes como el Pliosaurus, el Mosasaurus y el Spinosaurus, que se desplazaba por tierra y mar. Por último, aparecerán también los primeros voladores con plumas como el Anchiornis y el Longipteryx.

Los dinosaurios es una producción de Amblin Entertainment junto a Silverback Films. También participa Industrial Light & Magic, la empresa fundada por George Lucas y famosa por sus efectos especiales en Star Wars.

Tráiler de Los dinosaurios

Embed - Los Dinosaurios (2026) | Trailer doblado en español | Serie | Netflix

Reparto de Los dinosaurios

"Los dinosaurios" (2026) es una miniserie documental de Netflix, producida por Steven Spielberg y narrada por Morgan Freeman, que explora la vida, el auge y la desaparición de los dinosaurios. Creada por Keith Scholey y Alastair Fothergill, esta producción se enfoca en ofrecer una visión realista y épica de la era prehistórica.

