Los audios de Cande Lecce que comprometen a Mauro Icardi: "No me expondría tanto si no fuera cierto"

La promotora Cande Lecce , quien fue catalogada como la amante de Mauro Icardi , habló con Rating Cero y contó todos los detalles sobre su encuentro con el futbolista de Galatasaray. "No me expondría tanto ni en pedo si no fuera cierto", aseguró.

A través de una serie de audios enviados a Rating Cero , Cande Lecce comenzó por expresar: "Emprendimos viaje para allá, íbamos escuchando María Becerra que a él le gusta mucho , y desde que me pasó a buscar hasta que llegamos yo tenía el teléfono en la cartera porque me dijo 'no podes sacar el teléfono' ". Con esto último, hizo mención a la fotografía que se difundió y habría tomado ella .

Luego, directamente hablando sobre la imagen, la promotora señaló: "Tanto que dicen que la foto está trucada, a la foto yo la saqué con el brillo bajo, en modo selfie para mandársela a mi mamá diciéndole mirá, me estoy yendo y le digo con quién me estoy yendo".

Ingresando en los detalles de la despedida de Icardi, Lecce reveló: "No es que se queda toda la noche conmigo, al ratito él se va y ahí es que no lo veo más. Yo al otro día me tomé un colectivo para acá. Al otro día él me bloquea de todos lados, en todas las redes, yo no entiendo nada y me enojo". Esto último se asemeja al accionar del futbolista con múltiples mujeres que lo acusaron de lo mismo.

Mauro Icardi historias Cande Lecce Mauro Icardi utilizó su Instagram para desmentir a Cande Lecce. Redes sociales

"Hay fotos, hay chats, hay videollamadas, o sea no es que yo un día me levanté y dije 'quiero ensuciar a una persona', porque la verdad que a mí no me suma nada", continuó Cande Lecce.

Incluso, apuntó directamente contra la expareja de Wanda Nara: "Yo soy una chica común y corriente, lo único que hice fue enamorarme y él lo único que hizo fue lastimarme. Yo arriesgué todo sin pensarlo y la realidad es que pasó lo que todo el mundo me dijo que iba a pasar". De esta manera, dejó en evidencia que le había contado a su círculo cercano sobre la situación.

Para finalizar, Cande Lecce confesó: "No me expondría tanto ni en pedo si no fuera cierto. Yo pensé que estaba separado sinceramente, por cómo me la pintó y todo. Él estaba demasiado nervioso, yo en un momento pensé 'se la está jugando por mí', ¿para qué? Me sentí mal. Quisieron ensuciarme de mil maneras". Así, apuntó contra quienes integran las amistades de Mauro Icardi y Wanda Nara.