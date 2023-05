La difícil situación que vive Cande Lecce, la amante de Mauro Icardi

La promotora Cande Lecce , señalada como la presunta amante de Mauro Icardi, parece dispuesta a sumar capítulos a la novela y describió la situación como la de "una pobre chica que se terminó enamorando de quien terminó siendo un monstruo" . El fin de semana habló en sus redes sociales un mensaje que apuntó directamente al futbolista: “Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Que lástima como te da la cara para intentar limpiar tu imagen, uno se tiene que hacer cargo de lo que hace en la vida", disparó.

"Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle . ¿Qué pasa, se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad” , agregó.

Más tarde, en sus stories de Instagram, detalló: "Yo lo conocí en octubre del año pasado, fuimos intercambiando me gusta y empezamos a conversar como dos personas comunes que se están conociendo”, y aseguró que él “en todo momento el me decía que estaba soltero, me decía estoy solo”.

En diálogo con Rating Cero, Lecce explicó que publicó esos mensajes porque está "indignada" con lo sucedido: "Si algo conté es porque me indignó mucho la situación". En cuanto a sus encuentros con el delantero, admitió que "sinceramente lo vi una sola vez".

"Yo soy una pobre chica que se terminó enamorando de quien terminó siendo un monstruo", agregó.

Y relató que atraviesa un momento complicado, en el que habría sido desvinculada de su empleo por la mediatización de su presunto affaire con el marido de Wanda Nara: "Realmente estoy pasando por una situación difícil, estoy desvinculada de mi trabajo desde el viernes y encima ver cómo todo sigue trascendiendo", afirmó.

"Estaba trabajando de administrativa en la semana hace más de un año, tenía un cargo lindo. No me dieron razones, pero imagino que debe ser por la exposición", comentó.