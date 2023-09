Lola Índigo sorprendió a todos con su color de pelo y combinando una microbikini violeta metalizada ideal para el verano

"He necesitado encontrar el amor propio, porque buscar la aceptación de los demás, nunca me acercó ni un poquito a la felicidad", escribió la artista en el texto de la publicación. En este posteo reunió en pocas horas miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron su look y el presente musical que la ubica en una de las cantantes más importantes de la región.

Lola Indigo microbikini Instagram

Kendall Jenner posó frente al espejo y mostró el modelo de microbikini que será furor en el verano

Kendall Jenner se mostró frente al espejo vistiendo una microbikini que marcó tendencia. La modelo publicó un posteo en su cuenta de Instagram en donde lució un look de verano fiel a su estilo. En la foto se la pudo ver con un conjunto ideal para disfrutar los últimos días de verano que se encuentra viviendo el hemisferio norte, en donde aún el calor sigue siendo protagonista.

La modelo, quien cuenta con más de 293 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, compartió una foto en donde se mostró vistiendo una microbikini diminuta con un corpiño con molde triangular sujetado por detrás del cuello y la espalda con tiras ajustables, mientras que en la parte inferior optó por una bombacha ultracavada de tiro alto.

En la cama que se pudo apreciar de fondo, dejó ver en la toma de la imagen unos anteojos de sol y un bolso que seguramente la acompañaron en su día bajo el sol.

Kendall Jenner microbikini Instagram

Kendall Jenner sorprendió a sus seguidores con esta publicación, quienes le dejaron millones de reacciones entre "me gustas" y comentarios, elogiando su look y su trabajo. La empresaria elige esta red social para compartir su trabajo y los productos de las marcas con las que trabaja, como así también sus propias líneas de microbikini y de otros emprendimientos que cuenta.