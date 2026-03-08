Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Five Nights At Freddy's, la terrorífica película que llegó al streaming más famoso La franquicia cinematográfica de Five Nights at Freddy's (FNAF), basada en el popular videojuego de terror de Scott Cawthon, se ha consolidado como un gran éxito comercial bajo la producción de Blumhouse y la dirección de Emma Tammi. + Seguir en







La franquicia cinematográfica de Five Nights at Freddy's (FNAF), basada en el popular videojuego de terror de Scott Cawthon, se ha consolidado como un gran éxito comercial bajo la producción de Blumhouse y la dirección de Emma Tammi, y ya está disponible en la popular plataforma de Netflix.

Mike Schmidt (Josh Hutcherson), un guardia de seguridad con problemas, acepta un trabajo nocturno en el abandonado restaurante Freddy Fazbear's Pizza. Pronto descubre que los animatrónicos del lugar cobran vida por la noche con intenciones siniestras.

Los animatrónicos fueron creados físicamente por Jim Henson's Creature Shop, priorizando efectos prácticos sobre CGI. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Five Nights At Freddy's, la película de terror que ya está en Netflix Película de terror sobrenatural y suspense basada en la exitosa franquicia de videojuegos de terror y supervivencia Five nights at Freddy's. Freddy Fazbear's Pizza es un restaurante familiar donde la fantasía y la diversión cobran vida, ya que utiliza mascotas animatrónicas de tamaño natural para las fiestas infantiles que allí se celebran.

Cuando llega la noche, comienza el turno de Mike Schmidt (Josh Hutcherson), el nuevo guardia de seguridad de Freddy's que ahora, después de pasar por algunos problemas financieros, trabaja en este restaurante. Cuando pase su primera noche en el trabajo, Mike se dará cuenta de que el turno nocturno en Freddy's no será tan fácil de superar como esperaba, y vivirá más de una situación aterradora al cobrar vida las mascotas animatrónicas de este siniestro local.

five nights Tráiler de Five Nights At Freddy's Embed - FIVE NIGHTS AT FREDDY'S - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD Reparto de Five Nights At Freddy's La película de Five Nights at Freddy's (2023) presenta una mezcla de personajes humanos que impulsan la trama y los icónicos animatrónicos del videojuego original. Mike Schmidt (Josh Hutcherson): El protagonista y nuevo guardia de seguridad nocturno de Freddy Fazbear's Pizza, quien busca desesperadamente respuestas sobre la desaparición de su hermano años atrás.

William Afton / Steve Raglan (Matthew Lillard): El consejero de carrera que contrata a Mike, quien oculta una identidad vinculada al pasado sangriento del lugar. Max (Kat Conner Sterling): La niñera de Abby que se ve involucrada en los eventos del restaurante.