IR A
IR A

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Five Nights At Freddy's, la terrorífica película que llegó al streaming más famoso

La franquicia cinematográfica de Five Nights at Freddy's (FNAF), basada en el popular videojuego de terror de Scott Cawthon, se ha consolidado como un gran éxito comercial bajo la producción de Blumhouse y la dirección de Emma Tammi.

La franquicia cinematográfica de Five Nights at Freddys (FNAF)

La franquicia cinematográfica de Five Nights at Freddy's (FNAF), basada en el popular videojuego de terror de Scott Cawthon, se ha consolidado como un gran éxito comercial bajo la producción de Blumhouse.

La franquicia cinematográfica de Five Nights at Freddy's (FNAF), basada en el popular videojuego de terror de Scott Cawthon, se ha consolidado como un gran éxito comercial bajo la producción de Blumhouse y la dirección de Emma Tammi, y ya está disponible en la popular plataforma de Netflix.

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.
Te puede interesar:

Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre

Mike Schmidt (Josh Hutcherson), un guardia de seguridad con problemas, acepta un trabajo nocturno en el abandonado restaurante Freddy Fazbear's Pizza. Pronto descubre que los animatrónicos del lugar cobran vida por la noche con intenciones siniestras.

Los animatrónicos fueron creados físicamente por Jim Henson's Creature Shop, priorizando efectos prácticos sobre CGI. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Five Nights At Freddy's, la película de terror que ya está en Netflix

Película de terror sobrenatural y suspense basada en la exitosa franquicia de videojuegos de terror y supervivencia Five nights at Freddy's. Freddy Fazbear's Pizza es un restaurante familiar donde la fantasía y la diversión cobran vida, ya que utiliza mascotas animatrónicas de tamaño natural para las fiestas infantiles que allí se celebran.

Cuando llega la noche, comienza el turno de Mike Schmidt (Josh Hutcherson), el nuevo guardia de seguridad de Freddy's que ahora, después de pasar por algunos problemas financieros, trabaja en este restaurante. Cuando pase su primera noche en el trabajo, Mike se dará cuenta de que el turno nocturno en Freddy's no será tan fácil de superar como esperaba, y vivirá más de una situación aterradora al cobrar vida las mascotas animatrónicas de este siniestro local.

five nights

Tráiler de Five Nights At Freddy's

Embed - FIVE NIGHTS AT FREDDY'S - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD

Reparto de Five Nights At Freddy's

La película de Five Nights at Freddy's (2023) presenta una mezcla de personajes humanos que impulsan la trama y los icónicos animatrónicos del videojuego original.

  • Mike Schmidt (Josh Hutcherson): El protagonista y nuevo guardia de seguridad nocturno de Freddy Fazbear's Pizza, quien busca desesperadamente respuestas sobre la desaparición de su hermano años atrás.
  • Vanessa Shelly (Elizabeth Lail): Una oficial de policía local que conoce los oscuros secretos del establecimiento y ayuda a Mike durante sus turnos.
  • Abby Schmidt (Piper Rubio): La hermana menor de Mike, quien establece una conexión inesperada con los animatrónicos.
  • William Afton / Steve Raglan (Matthew Lillard): El consejero de carrera que contrata a Mike, quien oculta una identidad vinculada al pasado sangriento del lugar.
  • Max (Kat Conner Sterling): La niñera de Abby que se ve involucrada en los eventos del restaurante.
five nitgg
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los dinosaurios (2026) es una miniserie documental de Netflix, producida por Steven Spielberg y narrada por Morgan Freeman, que explora la vida, el auge y la desaparición de los dinosaurios.
play

Los dinosaurios es el nombre de la miniserie de Netflix ideal para los fans de Jurassic Park: de qué se trata

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix
play

Esta película basada en un videojuego de terror fue un éxito y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

El humorista habló del vínculo actual con la madre de su hija y el impacto de verla rehacer su vida.

La reacción del Turco Naim cuando le preguntaron por Emilia Attias: "Me cagaste"

La actriz reveló que solo coincidieron un día en el set.

Una actriz de En el barro reveló la verdad de su escena de sexo con L-Gante: "Súper predispuesto"

Las Series disponibles en Netflix que son perfectas para los amantes de las historias complejas
play

Acción, crimen y suspenso: esta famosa serie apareció en Netflix con un nombre menos conocido pero igual es tendencia

La película mezcla acción intensa con momentos de pura tensión, aprovechando el escenario helado para generar una sensación constante de fragilidad. 
play

Esta película de Liam Neeson combina suspenso con acción y te dejará sin palabras: cómo encontrarla en Netflix

últimas noticias

Milei permaneció rezando frente al lugar considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad. 

En medio del conflicto en Medio Oriente, Milei visitó la tumba del rebe Lubavitch en Nueva York

Hace 15 minutos
Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

Hace 16 minutos
Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M: "No dejemos que nos quiten la fuerza"

Hace 42 minutos
Un tajante Donald Trump desafió al nuevo líder supremo de Irán. 

Donald Trump desafió al nuevo ayatolá: "No durará mucho tiempo sin la aprobación de EEUU"

Hace 52 minutos
Jorge Martínez fue operado tras ser diagnosticado con unaescara: “Estoy bien, bárbaro”

El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

Hace 1 hora